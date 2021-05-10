سعر اليورو اليوم الإثنين 10-5-2021 فى السوق المصرفى المصرى

تقدم «الدستور» تقرير عن سعر اليورو اليوم الإثنين ١٠-٥-٢٠٢١، ونستعرض لكم تقرير يومي عن أهم تفاصيل وآخر التحديثات عن حالة أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصرى، في البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية، وتعد أسعار العملة الأوروبية من أهم اهتمامات القارىء المصرى يوميًا على مؤشر البحث جوجل.

ويتضمن التقرير كافة المعلومات عن أسعار اليورو في العديد من البنوك المصرية، وهي "البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، والبنك التجارى الدولى cib، والبنك المركزى المصرى، وبنك الإسكندرية وبنك عودة، وبنك أبو ظبى".

آخر تحديثات سعر اليورو اليوم الإثنين ١٠-٥-٢٠٢١ في السوق المصرفي المصري

لديكم أسعار اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصرى، كما هو بالأتى:

- سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصرى، اليوم الإثنين، في بنك مصر، سجل عند الشراء ١٨.٨٠٤٢ جنيه مصري، وبلغ عند البيع ١٩.١٠٨٥ جنيه مصرى.

- سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في البنك الأهلى المصرى، بلغ عند الشراء ١٨.٨٠٤٢ جنيه مصرى، وسجل عند البيع ١٩.١٠٨٥ جنيه مصري.

- سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصرى، اليوم الإثنين، في البنك المركزي المصري، وصل عند الشراء ١٨.٩٧٨٢ جنيه مصرى، وبلغ عند البيع ١٩.١٤٢٣ جنيه مصري.

- سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصرى، اليوم الإثنين، في البنك التجاري الدولى cib، سجل عند الشراء ١٨.٨١٦٣ جنيه مصري، ووصل عند البيع ١٩.١٢٠٦ جنيه مصرى.

- سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصرى، اليوم الإثنين، في بنك عودة، سجل عند الشراء ١٨.٨٢٣٧ جنيه مصري، ووصل عند البيع ١٩.١٣٢٨ جنيه مصري.

- سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصرى، اليوم الإثنين، في بنك الإسكندرية، عند الشراء ١٨.٧٧٩ جنيه مصرى، وسجل عند البيع ١٩.١٠٩ جنيه مصرى.

- سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصرى، اليوم الإثنين، في بنك أبو ظبى، وصل عند الشراء ١٨.٧٩٩٨ جنيه مصرى، وسجل عند البيع ١٨.٩٧٨٢ جنيه مصرى.

وقدمنا لكم خلال التقرير السابق جميع التفاصيل والمعلومات عن آخر تحديثات سعر اليورو أمام الجنيه المصري، اليوم الإثنين ١٠-٥-٢٠٢١، في السوق المصرفي المصري، ويمكن للمواطنين التعرف على أسعار العملات الأجنبية يوميًا من خلال التقرير الذي ينشر على موقع «الدستور».