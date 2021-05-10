الإثنين 10 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

ظهرت فى «الاختيار 2».. كيف أصبح السودان مأوى للإرهابيين فى عهد البشير؟

الاختيار ٢
الاختيار ٢

شهدت الحلقة 27 من مسلسل "الاختيار2" بالأمس سفر الإرهابيين إلى السودان لتلقي التدريبات، ويعود هذا الموضوع في الحقيقة إلى أن أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة، حيث كان في السودان من العام 1990 وحتى العام 1996، وبحسب وسائل إعلام سودانية وعربية فقد واصل إعداد مقاتليه عسكريا في مزارع كان يمتلكها ويديرها في السودان، منحتها له الحكومة السودانية كحصة استثمارية، ومن هنا بدأ توافد تنظيم القاعدة.
 

شركات 
وقالت وسائل الإعلام السودانية إن "بن لادن" أسس شركات ومؤسسات تجارية بالسودان، بهدف التجارة بالفعل، لكن عائداتها كانت مخصصة للإنفاق على تدريب ورعاية وإيواء الإرهابيين وعناصر تنظيم القاعدة وجماعة الجهاد المصرية.
وقالت مجلة "جين أفريك" الفرنسية إن نظام البشير، كان يلعب دورا رئيسيا فى تغذية تنظيم داعش الإرهابى بالمقاتلين، بسبب دعمه للجماعات الإسلامية بليبيا وتساهله مع عبور المقاتلين السودانيين والأجانب إلى ليبيا، أو بسبب ضعفه الشديد، وعدم قدرته على السيطرة على البلاد، إضافة للفساد المستشرى داخل حكومته وأجهزته الأمنية.
معسكرات 
وتقول التقارير إنه تم فتح ثلاثة معسكرات فى السودان لتدريب المرتزقة من الدول المختلفة والإرهابيين الهاربين خارج مصر منذ 30 يونيو، أحدهما فى ولاية كردفان ومعسكران آخران موجودان فى كل من ولاية كسلا وولاية البحر الأحمر.
 

السودان والإرهاب
ودخل السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب عام 1993، بسبب سياسات نظام الرئيس السابق عمر البشير، الذي قدم المأوى لمجموعات وشخصيات إرهابية على رأسها زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، وتسبب بقاء الخرطوم في هذه القائمة لنحو ثلاثة عقود بخسائر تقدر بنحو 300 مليار دولار.

مسلسل "الاختيار 2" يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحًا والساعة 3.30 عصرًا، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحًا والساعة 11.30 صباحًا والساعة 4.45 مساء.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، أحمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.

الإرهاب السودان تدريب الإرهابيين أسامة بن لادن الاختيار ٢

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