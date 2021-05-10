الحلقة 27.. تارا عماد بين قضية نسب وجريمة قتل فى «ضد الكسر»

مع اقتراب المسلسل من نهايته تزداد الأحداث سخونة ويكون لـ ملك (تارا عماد) نصيب كبير منها، إذ تتلقى الصدمة تلو الأخرى.

تفاصيل الحلقة 27 مسلسل ضد الكسر

قبل أن تفيق ملك "تارا عماد" من صدمة خسارة قضية النسب الموجهة ضدها من زوجها، تجد نفسها متورطة مع شقيقتها في تهمة قتل حبيبها السابق، وذلك ضمن أحداث مسلسل "ضد الكسر"، والذي تشارك تارا عماد في بطولته مع نيللي كرم.



بعد أن وافق حبيب ملك السابق صلاح (مصطفى درويش) والأب الحقيقي لابنها، على التلاعب في التقرير الطبي الذي أجراه زوجها مصطفى (حمزة العيلي) لنفي أبوته لمولودهما، وذلك في مقابل مبلغ مالي قدره 3 مليون جنيه، أُجبرت شقيقتها سلمى (نيللي كريم) على دفعه، تٌفاجأ ملك في المحكمة بسلامة التقرير، وإثبات التهمة عليها، ما يعني أن صلاح لم يلتزم باتفاقه معها.



وما إن تتلقى ملك هذه الصدمة حتى تأتيها أخرى أشد وقعاً، وهي في طريقها بصحبة سلمى إلى صلاح للاستفسار منه عما حدث، حيث تتلقى اتصالا هاتفياً من شقيقتها الصغرى لتخبرها باختفاء ابنها من البيت. وما أن تصل الاثنتان إلى مكتب صلاح حتى تجدا مصطفى هناك يحمل ابن ملك، بينما صلاح جثة هامدة، لينتهي الأمر بإلقاء القبض على الثلاثة بتهمة قتله.

أبطال مسلسل ضد الكسر



مسلسل "ضد الكسر" من إخراج أحمد خالد وتأليف عمرو الدالي، ويشارك في بطولته كل من نيللي كريم و محمد فرّاج، لقاء الخميسي، لؤي عمران، مصطفى درويش، حمزة العيلي وهشام إسماعيل وعدد كبير من نجوم الفن وضيوف الشرف.

مواعيد عرض مسلسل ضد الكسر لنيللي كريم

ويُعرض يومياً على قناة CBC، الساعة 10:30 مساءً، بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch It.