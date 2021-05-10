الإثنين 10 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

التوقعات الفلكية

حظك اليوم والتوقعات الفلكية الإثنين 10 مايو 2021

الابراج الفلكية
الابراج الفلكية

قدمت عالمة الفلك وقارئة جاكلين عقيقي  حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:

الحمل

مهنيًا: تغير مجال عملك إلى المجال الذي تخصصت به، فيفتح أمامك أبوابًا جديدة من الاتصالات واللقاءات المثمرة والناجحة جدًا.

عاطفيًا: يسود جو من السعادة بعد خلاف حاد مع الشريك، ولم تكن تتوقع أن يصل إلى هذا الحد.

صحيًا: صحتك تكون قوية جدًا هذا اليوم، خلافًا للايام السابقة، إنما هذا لا يعني أن تبدد طاقتك في اتجاهات مختلفة.

الثور

مهنيًا: لا تبحث هذا اليوم عن التحديات، لا تتدخل في شؤون غيرك ولا تهمل واجباتك، كن هادئًا ومسالمًا قدر الإمكان

عاطفيًا: يحمل هذا اليوم شعورًا بالطمأنينة، وجهود الحبيب وعاطفته تكفيان لإثارة حماستك أو لإشعال نار الحب في داخلك.

صحيًا: يتباطأ إيقاعك في العمل بسبب الإرهاق الذي يسيطر عليك جرّاء العمل ساعات طويلة.

الجوزاء

مهنيًا: يدخل القمر إلى برج الدلو الصديق، أي إلى موقع مناسب، ويضعك أمام مسؤوليات جسام، أو يدفعك إلى التصرّف على غير طبيعتك، فكن متنبّهًا يا عزيزي.

عاطفيًا: قد تفرح لخبر سار، فتتحرّر من الضغوط وتنفرج أساريرك هذا اليوم.

صحيًا: تعمد إلى ممارسة الرياضة التي تعنى بتقوية عضلات الساقين؛ لأنك تضطر إلى الوقوف معظم دوام العمل.

السرطان

مهنيًا: تنتقل هذا اليوم إلى مرحلة جديدة في حياتك المهنية، ما يعزز أوضاعك المادية لكن لا تكن عنيدًا ومتشبثًا برأيك.

عاطفيًا: كل ما عليك أن تفعله هو التكيّف مع الجوّ الجديد المتقلّب، واتخاذ مواقف أكثر إيجابية من كل ما يجري.

صحيًا: احتمال حدوث تقيّح في الكليتين أو الفم، فما عليك سوى مراجعة الطبيب بسرعة.

الأسد

مهنيًا: إن انتقال القمر الى مواجهة برجك من الدلو هو طالع ثقيل عليك، ومع ذلك فهي تتحدث عن تسوية في قضية ابتداء من اليوم .

عاطفيًا: قد تعلن فجأة عن موعد ارتباطك أو قد تفكر في القيام برحلة شهر عسل.

صحيًا: أنت كسول بعض الشيء، وتحب المآكل الشهية والدسمة، عليك الانتباه والحذر من المضاعفات.

العذراء

مهنيًا: يعلن هذا اليوم عن فترة مهنية جيدة، وقد تواجه موقفًا محرجًا لكن تعرف كيف تضع الأمور في نصابها الصحيح.

عاطفيًا: تلمس ارتياحًا ودعمًا من الشريك ومن قبل جهات تجهلها وأخرى تعرفها في مسائلك العاطفية.

صحيًا: بسبب تنظيم أوقاتك تظل هادئًا ومرتاحًا ما ينعكس إيجابًا على محيطك ونفسيتك.

الميزان

مهنيًا: تعيش يومًا هوائيًا بامتياز مع انتقال القمر إلى برج الدلو الصديق ما يشير إلى نجاح مهني يغير مجرى حياتك، ويجعلك تفكر في مشروع كبير.

عاطفيًا: لا يتطلب الأمر تدخل أحد لتطرية الأجواء بينك وبين الشريك وتقريب القلوب.

صحيًا: أمامك خياران أصعبهما مر، إما الحمية أو التفريط في صحتك.

العقرب

مهنيًا: يدخل القمر برج الدلو المعاكس لبرجك، فيبلبل الأجواء المهنية قليلًا، ويدفعك إلى التصرف الانفعالي في غالب الأحيان.

عاطفيًا: تحتاج إلى دعم الحبيب وإلى حبه وتعاطفه، فلماذا لا تعمل منذ اليوم على تقوية الروابط بينكما؟.

صحيًا: إذا مارست قسوة على نفسك فإن النتيجة هي الانهيار، فلماذا تفعل ذلك؟.

القوس

مهنيًا: يعدك هذا اليوم بمشاريع بالجملة، وتكون النتائج ممتازة، لكن تروَّ قبل أن تتخذ قرارات عشوائية.

عاطفيًا: يتحقق اليوم ما كنت تتمناه منذ مدة طويلة، الشريك يصارحك برغبته في مساعدتك لتكون حاسمًا في قرارات مصيرية.

صحيًا: العمل أكثر من الوقت المحدّد يصيبك بإرهاق ويحتّم عليك التخفيف قدر المستطاع.

الجدي

مهنيًا: تباشر هذا اليوم مرحلة جديدة في حياتك المهنية، بعد ترقيتك إلى منصب كنت تطمح إليه منذ اليوم الأول لالتحقاك بالعمل، مبروك.

عاطفيًا: تجد الارتياح والطمأنينة في أحضان الحبيب، أما إذا كنت عازبًا فانتظر ظهور علاقة جديدة تفرح قلبك وتدخل البهجة إلى حياتك.

صحيًا: تجنّب أيّ تحرك هذا اليوم، فهو سلبيّ ويحمل فشلًا.

الدلو

مهنيًا: تصب كامل اهتمامك على بعض الشؤون المالية والمشاريع الكبيرة، ولا تتراجع أمام المصاعب مهما كانت كبيرة.

عاطفيًا: التعامل باستخفاف مع الشريك يرخي بظلاله على العلاقة، سارع إلى تدارك الأمور قبل تفاقمها.

صحيًا: تتحرّر من القيود الضاغطة عليك، وتجذب الاهتمام وقد تتبوأ مركزًا أو تحتل مكانًا لا يليق إلا بك.

الحوت

مهنيًا: يدخل القمر إلى برج الدلو المواجه لبرجك ويدفعك إلى التزم القوانين واعتماد الوقاية وتقبّل الأوضاع من دون احتجاج والقيام برقابة ذاتية.

عاطفيًا: يوم مميز لأنه فارغ من التأثيرات السلبية، لذلك لا عذر لديك للتذّمر من تصرفات الحبيب أو من خيانة الحظ.

صحيًا: لا تترك الأعراض تتفاقم فأنت بذلك تصعّب عليك الحلول الطبية.

عالمة الفلك وقارئة جاكلين عقيقي جاكلين عقيقي عالمة الفلك وقارئة الأبراج الفلكية الأبراج عالمة الفلك

الأكثر قراءة

بعد توقف أجهزة جسمه.. سمير غانم يدخل فى غيبوبة

رامى رضوان يوضح حقيقة دخول سمير غانم فى غيبوبة وتدهور حالته الصحية

بث مباشر.. اللحظات الأخيرة لـ الصاروخ الصيني قبل سقوطه

أمطار ورياح وارتفاع شديد في الحرارة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

مصدر أمني يكشف حقيقة حدوث انفجار بأحد خطوط الغاز في القليوبية

دعاء ليلة القدر مكتوب طويل: اللهم اعف عنا| اعرف فضلها وسورة بالقرآن كاملة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مسلسل السد.. حلقة جديدة!

د. منى حلمى

أرفض كحك العيد!!

د.كريمة الحفناوى

هل نحن على أعتاب شرق أوسط جديد؟

د.مينا بديع عبدالملك

فى ذكرى رسامة بطريرك جليل

مؤمن المحمدي

الفيل فى المنديل

ماجد حبته

حلم توسيع مجلس الأمن

مدحت بشاى

مدحت بشاي يكتب: عندما أزالوا عنه غبرته الجميلة وكدرته التاريخية الجليلة

عبد الرحيم طايع

عبدالرحيم طايع يكتب: السوشيال ميديا وفقدان البريق

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

لقاء السفيرة ورسالة لإسرائيل.. ماذا تفعل مصر لوقف انتهاكات القدس و«الشيخ جراح»؟

بعد الغليان في القدس: هل هناك مواجهة عسكرية بين حماس وإسرائيل قريبًا؟

بعد إطلاق صاروخ من غزة: تفاصيل الهجوم الإسرائيلي على موقع عسكري لحماس