الإثنين 10 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غلق 7 منشآت تجارية بشرق الإسكندرية لعدم الالتزام بقيود كورونا

غلق منشآت
غلق منشآت

نفذَ حي شرق الإسكندرية، برئاسة محارب هيلع، حملة استهدفت أماكن متفرقة بنطاق الحي لفرض الانضباط والالتزام، في إطار حملات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وتنفيذ قرار مجلس الوزراء بغلق جميع المحال التجارية في تمام الساعة التاسعة مساءً.

جاءت الحملة بحضور المهندسة آية جمال معاون محافظ الإسكندرية، وعزة سعد سكرتير عام الحي، وأسفرت عن غلق فوري لـ7 منشآت تجارية لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية وموعد الغلق المحدد، فضلًا عن فرض غرامات فورية على عدد من المخالفين لتصل إلى إجمالي مبلغ ٤٤٠٠٠ جنيه.

وكانت الحملة قد استهدفت شارع النصر وشارع إبراهيم الشريف وشارع خليل الخياط كفر عبده وشارع مصطفى كامل سموحة، كما شملت منطقة سكينة الجديدة والقديمة وأبيس الأولى ومشروع ناصر والحسينية والرابعة الناصرية وأبيس الثانية.

وشارك في الحملة جميع الإدارات المختصة بالحي، إشغال الطريق والإيرادات ورخص المحلات ولجنة الغلق والأزمات والكوارث، ووجهت التنبيه على كافة المنشآت بالالتزام بتحقيق التدابير الوقائية والاحترازية اللازمة لمواجهة "كورونا"، حرصًا على سلامة الجميع.

ومن جانبه، أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء، والجهات المعنية، بالتشديد على تنفيذ مواعيد غلق المحال والمقاهي والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من فيروس كورونا، وتطبيق القرارات الصادرة من مجلس الوزراء بكل حزم، مشيرا إلى ضرورة رفع كفاءة منظومة النظافة في الشوارع الرئيسية و الفرعية ودهان الأرصفة والبلدورات والاستماع إلى شكاوي المواطنين وتلبية احتياجاتهم على الفور.

وأكد الشريف على جميع رؤساء الأحياء، والجهات المعنية بضرورة تحقيق الانضباط في الشارع ومنع أي تعدي على حرم الطريق العام، وتحقيق السيولة المرورية، وعودة الإسكندرية كسابق عهدها، وإظهارها بالمظهر الذي يليق بها كعاصمة مصر الثانية.

محافظة الاسكندرية الإسكندرية مجلس الوزراء فيروس كورونا الاجراءات الاحترازية

الأكثر قراءة

بث مباشر.. اللحظات الأخيرة لـ الصاروخ الصيني قبل سقوطه

«الصحة»: تسجيل 1138 إصابة جديدة بكورونا.. و59 حالة وفاة

شيكا وأوباما وزيزو.. مفاجأة كارتيرون في تشكيل القمة أمام الأهلي

مصدر أمني يكشف حقيقة حدوث انفجار بأحد خطوط الغاز في القليوبية

أمطار ورياح وارتفاع شديد في الحرارة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

دعاء ليلة القدر مكتوب طويل: اللهم اعف عنا| اعرف فضلها وسورة بالقرآن كاملة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مسلسل السد.. حلقة جديدة!

د. منى حلمى

أرفض كحك العيد!!

د.كريمة الحفناوى

هل نحن على أعتاب شرق أوسط جديد؟

د.مينا بديع عبدالملك

فى ذكرى رسامة بطريرك جليل

مؤمن المحمدي

الفيل فى المنديل

ماجد حبته

حلم توسيع مجلس الأمن

مدحت بشاى

مدحت بشاي يكتب: عندما أزالوا عنه غبرته الجميلة وكدرته التاريخية الجليلة

عبد الرحيم طايع

عبدالرحيم طايع يكتب: السوشيال ميديا وفقدان البريق

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

لقاء السفيرة ورسالة لإسرائيل.. ماذا تفعل مصر لوقف انتهاكات القدس و«الشيخ جراح»؟

بعد الغليان في القدس: هل هناك مواجهة عسكرية بين حماس وإسرائيل قريبًا؟

بعد إطلاق صاروخ من غزة: تفاصيل الهجوم الإسرائيلي على موقع عسكري لحماس