غلق 7 منشآت تجارية بشرق الإسكندرية لعدم الالتزام بقيود كورونا

نفذَ حي شرق الإسكندرية، برئاسة محارب هيلع، حملة استهدفت أماكن متفرقة بنطاق الحي لفرض الانضباط والالتزام، في إطار حملات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وتنفيذ قرار مجلس الوزراء بغلق جميع المحال التجارية في تمام الساعة التاسعة مساءً.

جاءت الحملة بحضور المهندسة آية جمال معاون محافظ الإسكندرية، وعزة سعد سكرتير عام الحي، وأسفرت عن غلق فوري لـ7 منشآت تجارية لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية وموعد الغلق المحدد، فضلًا عن فرض غرامات فورية على عدد من المخالفين لتصل إلى إجمالي مبلغ ٤٤٠٠٠ جنيه.

وكانت الحملة قد استهدفت شارع النصر وشارع إبراهيم الشريف وشارع خليل الخياط كفر عبده وشارع مصطفى كامل سموحة، كما شملت منطقة سكينة الجديدة والقديمة وأبيس الأولى ومشروع ناصر والحسينية والرابعة الناصرية وأبيس الثانية.

وشارك في الحملة جميع الإدارات المختصة بالحي، إشغال الطريق والإيرادات ورخص المحلات ولجنة الغلق والأزمات والكوارث، ووجهت التنبيه على كافة المنشآت بالالتزام بتحقيق التدابير الوقائية والاحترازية اللازمة لمواجهة "كورونا"، حرصًا على سلامة الجميع.

ومن جانبه، أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء، والجهات المعنية، بالتشديد على تنفيذ مواعيد غلق المحال والمقاهي والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من فيروس كورونا، وتطبيق القرارات الصادرة من مجلس الوزراء بكل حزم، مشيرا إلى ضرورة رفع كفاءة منظومة النظافة في الشوارع الرئيسية و الفرعية ودهان الأرصفة والبلدورات والاستماع إلى شكاوي المواطنين وتلبية احتياجاتهم على الفور.

وأكد الشريف على جميع رؤساء الأحياء، والجهات المعنية بضرورة تحقيق الانضباط في الشارع ومنع أي تعدي على حرم الطريق العام، وتحقيق السيولة المرورية، وعودة الإسكندرية كسابق عهدها، وإظهارها بالمظهر الذي يليق بها كعاصمة مصر الثانية.