بدء تنفيذ مقترح تطوير حى المقطم

عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية اجتماعا موسعا بمقر المنطقة الجنوبية برئاستها، وبمشاركة المستشار أيمن النحال المستشار القانونى لنائب المحافظ، والعميد أحمد أبو بكر رئيس حى المقطم، والمهندس محمد صبرى مدير طرق حى المقطم، وبعض الإدارات المعنية والتنفيذية بالمنطقة الجنوبية، حيث تناول اللقاء مناقشة ودراسة عدة محاور رئيسية وهامة لاستكمال تنفيذ بنود الخطة الموضوعة للارتقاء بحى المقطم ورفع كفاءة بعض الطرق والشوارع والميادين بالحى، إلى جانب تطوير الحدائق وزيادة المساحة الخضراء بنطاق الحى ورفع كفاءة ويشمل تطوير الحدائق اضافة بعض اللمسات الجمالية لها.

ووجهت نائب المحافظ بضرورة القيام برفع مساحة هذه الحدائق وإعادة تصميمها للبدء فى تطويرها إلى جانب ضرورة امدادها بمصدر مياه وتوفير الإضاءة اللازمة لها.

وفى إطار متابعة استكمال تنفيذ مقترح تطوير شارع 9، وجهت نائب المحافظ بمتابعة رفع جميع الإشغالات والمخلفات والقيام بحملات دورية للوصول إلى القضاء على ظاهرة الباعة الجائلين لجعل هذا الشارع الحيوى والهام والذى يتميز بشكل حضارى ويتمتع بسيولة مرورية.

وفى سياق متصل وجهت بتطوير وتجميل الجزيرة الوسطى وتعديل ورفع كفاءة بعض الأرصفة إلى جانب تطوير ورفع كفاءة مرفق الصرف الصحى وتجميل الميادين، حيث تم عرض مقترح لثلاث تصميمات مقدمه من شركات مختلفة وبعد الدراسة الفنية الوافية للمقترحات المعروضة، فقد تم اختيار أفضلها لتطوير الشارع، وكان من ضمن البنود الهامة المتعلقة بالمقترح هو دراسة آليات توسعة الشارع عن طريق تصغير حجم الأرصفة الموجودة ويتم ذلك عن طريق الاستعانة بالإدارة العامة للمرور لتحديد الاتجاهات، إلى جانب مراعاة تنظيف وتنظيم مداخل ومخارج الشوارع وأيضا دراسة كيفية الاستفادة من المساحات الفضاء لاستغلالها كحدائق وساحات انتظار.



وأشارت نائب المحافط إلى أن التطوير يتم بداية من مول المقطم ليشمل ميدان رياض وميدان النافورة، مؤكدة على أهمية دعم وتشجيع المشاركة المجتمعية وأهمية دور مؤسسات المجتمع المدنى فى تحقيق التنمية والارتقاء إلى جانب تحقيق الترابط فيما بين المؤسسات المجتمعية والهيئات الحكومية.

وفى نهاية اللقاء شددت على ضرورة الانجاز فى التنفيذ وتذليل اى عقبات اول باول لاستكمال مقترح التطوير، كما أكدت على ضرورة تقليص الجدول الزمنى لتنفيذ جميع أعمال فى وقت وجيز.

اجتماع نائب محافظ القاهرة

اجتماع نائب محافظ القاهرة

اجتماع نائب محافظ القاهرة

اجتماع نائب محافظ القاهرة

اجتماع نائب محافظ القاهرة

اجتماع نائب محافظ القاهرة

اجتماع نائب محافظ القاهرة

اجتماع نائب محافظ القاهرة

اجتماع نائب محافظ القاهرة

اجتماع نائب محافظ القاهرة

اجتماع نائب محافظ القاهرة

اجتماع نائب محافظ القاهرة

اجتماع نائب محافظ القاهرة

اجتماع نائب محافظ القاهرة

اجتماع نائب محافظ القاهرة

اجتماع نائب محافظ القاهرة

اجتماع نائب محافظ القاهرة

اجتماع نائب محافظ القاهرة

اجتماع نائب محافظ القاهرة

اجتماع نائب محافظ القاهرة

اجتماع نائب محافظ القاهرة

اجتماع نائب محافظ القاهرة

اجتماع نائب محافظ القاهرة

اجتماع نائب محافظ القاهرة