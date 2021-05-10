الإثنين 10 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الحلقة 27.. دينا الشربينى تكتشف مكان الثروة وتواجه منصور فى «قصر االنيل»

دينا الشربيني
دينا الشربيني

في الحلقة السابعة والعشرين من مسلسل قصر النيل اكتشفت كاميليا (دينا الشربيني) أن الثروة الحقيقية التي تركها فهمي السيوفي (تامر ضيائي) مازالت في القصر ولم تخرج منه، وأن ما حصل عليه المحامي عزت درويش ( صلاح عبد الله ) ومنصور السيوفي (صبري فواز) ما هو إلا بقايا الثروة الحقيقية.

عرفت كاميليا كل هذه المعلومات من خالها ممدوح سعيد (محمود البزاوي) الذي أكد لها أن السيوفي خبأ الثروة الكبرى في القصر والسر في العثور عليها هو مفتاحًا صغيرًا كان برفقته طيلة الوقت، وبالفعل توجهت كاميليا إلى القصر وتسللت داخل مكتب السيوفي حتى عثرت على المفتاح الذي سيقودها إلى ملايين الجنيهات المخبأة داخل القصر.

ومن ناحية أخرى، واجهت كاميليا المحامي عزت درويش وأخبرته بأنها على دراية بكل ما يحدث، وطلبت منه الإفصاح عن مكان اختباء منصور السيوفي، لتتوجه بعدها مباشرة إلى منصور وتصدمه بمعرفتها الحقيقية، فهل ستحاول تهديده أو مساومته للحصول على نصيبها في الكنز الذهبي؟

مواعيد عرض مسلسل قصر النيل 

ويُعرض مسلسل قصر النيل على قناة mbc مصر في تمام الساعة 4:30 عصرًا و9:30 مساءً، وعلى منصة شاهد vip.

أبطال مسلسل قصر النيل 

ويشارك دينا الشربيني في بطولة المسلسل النجوم ريهام عبد الغفور، صبري فواز، أحمد خالد صالح، أحمد مجدي، صلاح عبد الله، مريم الخشت، محمد حاتم، نبيل عيسي، ناردين فرج، عمر السعيد، من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج خالد مرعي.

يذكر أن دينا الشربيني حققت نجاحًا جماهيريًا واسعًا بمسلسلاتها الرمضانية، حيث نافست الموسم الماضي بمسلسل لعبة النسيان، الذي تصدر التريند أكثر من مرة خلال حلقاته، وأيضًا مسلسل "زي الشمس" الذي حقق نجاحًا كبيرًا وتصدر المركز الأول في استفتاءات رمضان كـأفضل مسلسل وحصلت دينا الشربيني على أفضل ممثلة، كما تستعد النجمة لإطلاق فيلميها البعض لا يذهب للمأذون مرتين وثانية واحدة في دور العرض المصرية خلال هذا العام.

دينا الشربيني احمد مجدي صبري فواز ريهام عبد الغفور مسلسل قصر النيل الحلقة 27 قصر النيل

الأكثر قراءة

بعد توقف أجهزة جسمه.. سمير غانم يدخل فى غيبوبة

بث مباشر.. اللحظات الأخيرة لـ الصاروخ الصيني قبل سقوطه

أمطار ورياح وارتفاع شديد في الحرارة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

رامى رضوان يوضح حقيقة دخول سمير غانم فى غيبوبة وتدهور حالته الصحية

مصدر أمني يكشف حقيقة حدوث انفجار بأحد خطوط الغاز في القليوبية

انخفاض إصابات كورونا فى المغرب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مسلسل السد.. حلقة جديدة!

د. منى حلمى

أرفض كحك العيد!!

د.كريمة الحفناوى

هل نحن على أعتاب شرق أوسط جديد؟

د.مينا بديع عبدالملك

فى ذكرى رسامة بطريرك جليل

مؤمن المحمدي

الفيل فى المنديل

ماجد حبته

حلم توسيع مجلس الأمن

مدحت بشاى

مدحت بشاي يكتب: عندما أزالوا عنه غبرته الجميلة وكدرته التاريخية الجليلة

عبد الرحيم طايع

عبدالرحيم طايع يكتب: السوشيال ميديا وفقدان البريق

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

لقاء السفيرة ورسالة لإسرائيل.. ماذا تفعل مصر لوقف انتهاكات القدس و«الشيخ جراح»؟

بعد الغليان في القدس: هل هناك مواجهة عسكرية بين حماس وإسرائيل قريبًا؟

بعد إطلاق صاروخ من غزة: تفاصيل الهجوم الإسرائيلي على موقع عسكري لحماس