الإثنين 10 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«ثقافة البحر الأحمر» تحتفل بأعياد الربيع والعمال (صور)

ثقافة البحر الأحمر
ثقافة البحر الأحمر

نظم قصر ثقافة الغردقة، احتفالية فنية وثقافية، ضمن احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بأعياد الربيع وعيد العمال بفرع ثقافة البحر الأحمر، حيث بدأت بورشة فنون تشكيلية للرسم على أوراق البريستول باستخدام ألوان الفلوماستر لتصميم لوحات فنية تعبيرا عن أعياد الربيع وشم النسيم مع المدرب شاذلي أحمد حلبي، تلاها أمسية شعرية للشاعر عباس سيد عضو نادي الأدب بالغردقة، والتى ألقى فيها قصيدة بعنوان "أنا إبن البحر الأحمر" وقصيدة "أرضك يا مصر"، بالإضافة إلى أغنية "قمر"، و"نسم علينا الهوي" للطفل إياد إيهاب وأغنية "ألف ليلة وليلة" للمطربة إسراء حسن، وأغنية يا "واسع الملكوت" للمطرب سامح حمدي.

كما عقدت مكتبة الطفل والشباب بالقصير محاضرة بعنوان "دور الزكاة في التكافل الاجتماعى" حاضرها كمال عبدالوهاب، حيث أوضح أن الزكاة وسيلة من وسائل الإسلام التى اتخذها لتقريب المسافة بين الغنى والفقير، وأكد أن الزكاة عبادة مالية تتميز بأهداف جليلة لمواساة الفقراء ومساعدة المحتاجين، وأضاف أن فريضة الزكاة سُنت لتعزيز وترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي.

وبث بيت ثقافة القصير محاضرة أونلاين بعنوان "أهمية القراءة فى الإسلام" قدمها رمضان حسين، تحدث عن أن القراءة تنال مكانة عالية في الإسلام، فكانت أول كلمة بدأ بها جبريل عليه السلام في حديثه مع النبي (ص) هي كلمة اقرأ، إذ قال تعالى "اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ" وإن دل ذلك على شيء فإنه يدل على المكانة العظيمة التي تحتلها القراءة في الدين الإسلامي، فهي الوسيلة الأمثل لتحصيل العلم وقد أكد عليها القرآن أول نزوله، وحث الرسول على طلب العلم والقراءة وتميزت المكتبات الإسلامية بعظمتها وشهرتها في العالم أجمع، وقد بقيت كذلك لعدة قرون.

وعقد بيت ثقافة أم الحويطات محاضرة ثقافية بعنوان "أهمية الوقت وقيمة العمل" بمناسبة عيد العمال، أشار فيها أحمد رضوان بأن يحتفل العالم بعيد العمال في الأول من مايو كل عام كما حث الدين الإسلامى على العمل وجعله بمنزلة العبادة، حيث قال تعالى "هو الذى جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور"، وفى ذلك دعوة للمسلم للعمل وتحصيل رزقه بتعبه وجهده، وممارسة العديد من الأنشطة التى تعزز نشاط الجسم وحركته وترك بعض الوقت للراحة لتنشيط الدورة الدموية.

ونظمت مكتبة الخالدين بسفاجا ورشة فنية "فن الكروشيه" مع جاة عواد سليم قامت بعمل جراب موبايل من الصوف باستخدام إبر الكروشيه، بينما نفذ قصر ثقافة الشلاتين أصبوحة شعرية شارك فيها محمود جداوى، وقدم الطالب أحمد جاد انشودة "يا مكة" والطالب شاذلى أحمد قصيدة "يا إسوتى وملازى يا رسول الله".

ثقافة البحر الأحمر
ثقافة البحر الأحمر
ثقافة البحر الأحمر
ثقافة البحر الأحمر
ثقافة البحر الأحمر
ثقافة البحر الأحمر
ثقافة البحر الأحمر
ثقافة البحر الأحمر

ثقافة البحر الأحمر
ثقافة البحر الأحمر
الهيئة العامة لقصور الثقافة أعياد الربيع عيد العمال فرع ثقافة البحر الأحمر قصر ثقافة الغردقة

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