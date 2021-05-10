الإثنين 10 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

من سلك النحاس والكريستال.. «هالة» تبدع فى عالم الديكورات

مشغولات يدوية
مشغولات يدوية

السلك والخرز تلك الأدوات التي تمحور حولها حلم السيدة الستينية لتبدع في عمل ديكورات بالمنزل، كانت والدتها تشجعها وتمد لها يد العون، كما أن معرفتها بالمشغولات اليدوية ساعدتها على تنمية موهبتها، وقرأت كثيرا عن هذا الفن فكانت تشتري أنواعًا كثيرة من الخرز وسلك النحاس وتختار الأنسب لها، وسرعان ما أبهرت أسرتها بأعمالها الفنية.

سلك النحاس والكريستال.. هالة تبدع في عالم الديكورات

تقول هالة علي أبو الذهب، ذات الـ٦٠ عاما، حاصلة على بكالوريوس علوم قسم جيولوجيا جامعة الإسكندرية: "بدأت أعمل مشغولات يدوية بالخرز من صغري وأمي رحمة الله عليها علمتني أشغالًا فنية كثيرة منها تطريز الخرز وكنت بطرز ملابسي ولما كبرت طرزت فساتين زفاف صديقاتي لحد ما بدأت أعمل نسيج الخرز بدون نول ودي مهارة عالية أتمنى كل البنات تتعلمها".

تروي "هالة"، أن سر حبها للشغل اليدوي الهاند ميد أنه وسيلة لشغل وقت الفراغ بشيء مفيد، وتقوم بإهدائها لأصدقائها من صنع يديها، وتعالج الاكتئاب بالمشغولات اليدوية، منوهة بأنها تطور ذاتها بمتابعة كل جديد في الهاند ميد على مواقع التواصل الاجتماعي مع مشاهدة العديد من الفيديوهات على "يوتيوب".

تتمنى السيدة الستينية أن شغل اليدوي ينال الاهتمام الكافي من المسئولين، وأن تتوفر مراكز لتعليم الفتيات الحرف اليدوية إن لم تكن مجانية تكون بسعر مناسب لكل الفئات، لتكون الخامات مصرية بدرجة جيدة بدلا من المستوردة السيئة.

وتضيف: "أهم شيء أتمناه تكون فيه معارض وأسواق ثابتة لعرض وبيع منتجات الأفراد مجانية أو بأسعار تناسب الجميع لتوفير دخل لكل من عنده هواية في الأشغال اليدوية، ولا سيما أن تكون الحرف اليدوية من أكثر المهارات التي يمكن لأي فرد أن يقوم بالتعلم عليها واكتسابها بسهولة، وهذا لأنها واحدة من الفنون الإبداعية التي يوجد لها طراز خاص وهي يتم تطويرها مع الممارسة والتجديد في الأعمال التي تقام عليها، وبالرغم من أنها تكون هواية مكتسبة إلا أنه يمكن التطوير والإبداع فيها فهناك الكثير من الأشخاص من يعشقون الحرف اليدوية ويقومون بشرائها بأغلى الأسعار".

 

هالة
هالة
النحاس والكرستال الخرز السلك حلم مشغولات يدوية

الأكثر قراءة

بث مباشر.. اللحظات الأخيرة لـ الصاروخ الصيني قبل سقوطه

«الصحة»: تسجيل 1138 إصابة جديدة بكورونا.. و59 حالة وفاة

شيكا وأوباما وزيزو.. مفاجأة كارتيرون في تشكيل القمة أمام الأهلي

مصدر أمني يكشف حقيقة حدوث انفجار بأحد خطوط الغاز في القليوبية

أمطار ورياح وارتفاع شديد في الحرارة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

دعاء ليلة القدر مكتوب طويل: اللهم اعف عنا| اعرف فضلها وسورة بالقرآن كاملة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مسلسل السد.. حلقة جديدة!

د. منى حلمى

أرفض كحك العيد!!

د.كريمة الحفناوى

هل نحن على أعتاب شرق أوسط جديد؟

د.مينا بديع عبدالملك

فى ذكرى رسامة بطريرك جليل

مؤمن المحمدي

الفيل فى المنديل

ماجد حبته

حلم توسيع مجلس الأمن

مدحت بشاى

مدحت بشاي يكتب: عندما أزالوا عنه غبرته الجميلة وكدرته التاريخية الجليلة

عبد الرحيم طايع

عبدالرحيم طايع يكتب: السوشيال ميديا وفقدان البريق

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

لقاء السفيرة ورسالة لإسرائيل.. ماذا تفعل مصر لوقف انتهاكات القدس و«الشيخ جراح»؟

بعد الغليان في القدس: هل هناك مواجهة عسكرية بين حماس وإسرائيل قريبًا؟

بعد إطلاق صاروخ من غزة: تفاصيل الهجوم الإسرائيلي على موقع عسكري لحماس