إغلاق منشآتين وتحصيل غرامات فورية خلال حملات مسائية بالإسكندرية

أغلق حي وسط الإسكندرية، منشآتين خالفت مواعيد الإغلاق الجديدة، خلال حملة مكبرة مساء اليوم الأحد، في إطار تفعيل قرارات رئيس الوزراء ولجنة إدارة أزمة فيروس كورونا الخاصة بغلق جميع المحال والمولات التجارية والمقاهي والكافتيريات والمطاعم ودور السينما والمسارح، وما يماثلها من 9 مساءً اعتبارا من 6 مايو الجاري ولمدة أسبوعين.



وقاد رجب النقيدي رئيس حي وسط، حملة مسائية مكبرة بجميع مناطق الحي، لمتابعة الالتزام بمواعيد الإغلاق المقررة، ورفع الاشغالات والتعديات.



وتمت الحملة بمشاركة معاون محافظ الإسكندرية، وسكرتير عام الحي، وتم خلالها المرور على المحلات والمنشآت بشوارع (شامبليون، وعبد الحميد بدوي، وسوتير، وعمر لطفي لاجتيه، والحجاز، وطريق الجيش، وسعد وصفية زغلول، ومنشا، ومحرم بك ، وميدان الرصافة،

وجرين، وشجرة الدر، ومحسن، والإسكندراتي، ومسجد حجاج، ومسجد الحضري، والحديني، وعرفان).



وأسفرت الحملة عن إغلاق 2 منشأة (محل هدايا بشارع عمر لطفي، ومحل ملابس بشارع لاجتيه)، لعدم الالتزام بمواعيد الإغلاق المقررة، كما تم تحصيل مبلغ ٥٥٠٠ جنيه غرامات فورية ، و٤٢٠٠ غرامة مخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء، و١٣٠٠ جنيه لعدم ارتداء الكمامة.

كما تم التنبيه والتأكيد على التزام المحلات بمواعيد الإغلاق المقررة في التاسعة مساء، ورفع 25 حالة اشغال متنوع والتحفظ عليها.

وشارك في الحملة كل من معاون رئيس الحي للخدمات، ومدير إدارة أشغال الطريق، ومدير إدارة المنابعة، وإدارة رخص المحلات.

وكان قد أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء، والجهات المعنية، بالتشديد على تنفيذ مواعيد غلق المحال والمقاهي والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وتطبيق القرارات الصادرة من مجلس الوزراء بكل حزم، مشيرا إلى ضرورة رفع كفاءة منظومة النظافة في الشوارع الرئيسية والفرعية ودهان الأرصفة والبلدورات والاستماع إلى شكاوى المواطنين وتلبية احتياجاتهم، مؤكدا على رؤساء الأحياء بضرورة تحقيق الانضباط في الشارع ومنع أي تعدي على حرم الطريق العام وإظهار الإسكندرية بالمظهر الذي يليق بها كعاصمة مصر الثانية.

إغلاق منشآتين في حملة بالإسكندرية

إغلاق منشآتين في حملة بالإسكندرية

إغلاق منشآتين في حملة بالإسكندرية

إغلاق منشآتين في حملة بالإسكندرية