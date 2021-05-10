برلماني: إنتاج «سينوفاك» محليًا يحول مصر إلى قلعة لتصنيع اللقاحات

قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن قرار تصنيع لقاح كورونا "سينوفاك" الصيني بدءًا من أواخر شهر يونيو المقبل والبدء في تصديره إلى إفريقيا؛ خطوة كبيرة تضع مصر في مصاف الدول المتقدمة دوائيا وعلاجيا في تصنيع اللقاحات اللازمة لفيروس كورونا.

وأضاف "عباس"، في تصريحات اليوم الإثنين، أن تصنيع لقاح "سينوفاك" يحول مصر الى قلعة لتصنيع اللقاحات في إفريقيا والشرق الاوسط، وهذا يعود للثقة التامة في فعالية الدواء واللقاحات المصرية.

وأكد أن مصر لم ترصد أي وجود للسلالات المتحورة في البلاد حتى اللحظة، وهذا يعود إلى الإجراءات والدقة الشديدة في التعامل عبر المنافذ البرية والبحرية والحدودية المصرية، مضيفا أن التصاعد في إصابات فيروس كورونا، خلال الموجة الثالثة ظاهرة عالمية وليس في مصر فقط .

وشدد على أن مصر حتى اللحظة ثابتة على قدميها وقوية في مواجهة جائحة كورونا، بإجراءات علاجية ودوائية واقتصادية ومجتمعية عدة.

كانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قالت إن هيئة الدواء المصرية ستتابع عن كثب عملية تصنيع لقاح سينوفاك في مصر.



وأضافت وزيرة الصحة والسكان خلال مؤتمر صحفى: "نسعى لأن تكون مصر مركزا لتصنيع وتصدير لقاح فيروس كورونا لأفريقيا"

وأكدت وصول مصر شحنة من جرعات من لقاح كورونا استرازينكا غدا من كوفاكس، مؤكدة أنه لا يوجد أى تحورات لفيروس كورونا فى مصر كما لم يتم الكشف عن أى سلالات جديدة لكورونا فى مصر .

وقالت إنه سيتم تصنيع لقاح كورونا محليا من خلال نقل تكنولوجيا تصنيع اللقاح بنسببة 100% بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من التصنيع عن طريق التعبئة، مشيرة إلى أن الوضع الوبائى فى مصر مستقر .

فيما خصصت وزارة الصحة والسكان، عددا من المراكز للتطعيم بلقاح فيروس كورونا على مستوى الجمهورية، مجهزة جميعها بعيادات وصالات لانتظار المواطنين ممن تلقوا اللقاح للاطمئنان على صحتهم