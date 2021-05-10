الإثنين 10 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تعليق إقامة الدورة الـ22 لمهرجان الإسماعيلية السينمائى

مهرجان الإسماعيلية
مهرجان الإسماعيلية الدورة ٢٢

أعلنت إدارة مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، الذي يقيمة المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي، تعليق إقامة الدورة الـ٢٢ للمهرجان برئاسة الناقد السينمائى عصام زكريا، والتي كان من المقرر انعقادها في الفترة من ١٩ إلى ٢٥ مايو الجاري.

جاء ذلك بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء بتعليق كافة المهرجانات والفعاليات التي تتضمن تجمعات عامة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ومن جانبها تؤكد إدارة مهرجان الإسماعيلية تضامنها الكامل مع توجهات الدولة حرصًا على سلامة شعب مصر الكريم، وسوف يتم الإعلان عن الموعد الجديد لإقامة الدورة الـ ٢٢ عقب تحديد عودة الأنشطة الثقافية والفعاليات السينمائية. 

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