«التخطيط»: إنشاء 1321 فصلًا جديدًا بمرحلة التعليم الأساسى فى الشرقية

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن طرح 1321 فصلًا جديدًا واستكمال 726 فصلًا بمرحلة التعليم الأساسى بمحافظة الشرقية خلال العام المالى الحالى 2020-2021 بتكلفة قدرها 588.5 مليون جنيه، وإحلال وتجهيز 42 مدرسة و545 فصلًا بتكلفة 125 مليون جنيه.

وأضافت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وفقًا لتقرير صادر عنها حصلت عليه "الدستور"، أن خطة التعليم قبل الجامعى بمحافظة الشرقية للعام المالى الحالى 2020-2021 تشمل أيضًا استكمال 84 فصلًا وإنشاء 115 فصلًا جديدًا بمدارس تجريبى لغات ومتميز بتكلفة 70 مليون جنيه، وإنشاء وتجهيز 36 فصلًا بالقرى الأكثر احتياجًا بتكلفة 4.6 مليون جنيه، وتنمية وتطوير مدارس لذوى الاحتياجات الخاصة بتكلفة نصف مليون جنيه.

وأوضحت وزارة التخطيط، أن إجمالى عدد المدارس بمرحل التعليم قبل الجامعى تبلغ 4429 مدرسة تضم 37.136 ألف فصل، ويقدر متوسط عدد الطلاب لكل معلم 20 طالبًا، فيما يبلغ متوسط عدد الطلاب فى الفصل 46 طالبًا.

يشار إلى أن عدد المشروعات التنموية بمحافظة الشرقية يصل إلى 401 مشروع، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الشرقية بخطة عام 20/2021 تبلغ 6,37 مليار جنيه تمثل 2,5٪ من الاستثمارات العامة الموزعة، لافتة إلى أن نسبة النمو في الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة والموجهة لمحافظة الشرقية تصل إلى 14,3%.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الشرقية بخطة عام 20/2021 لفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 3,5 مليار جنيه لقطاع الإسكان بنسبة 55,2%، ويخص قطاع التعليم قبل الجامعي استثمارات بقيمة 984,5 مليون جنيه بنسبة 15,5%، ويخص قطاع التنمية المحلية 606,4 مليون جنيه بنسبة 9,5%، إلى جانب توجيه 389,2 مليون جنيه لقطاع النقل بنسبة 6,1%، علاوة على توجيه 316 مليون جنيه لقطاع التعليم الجامعي بنسبة 5%، ، بالإضافة إلى توجيه 555,8 مليون جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 8,7%.