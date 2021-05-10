الإثنين 10 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التخطيط»: إنشاء 1321 فصلًا جديدًا بمرحلة التعليم الأساسى فى الشرقية

وزارة التخطيط
وزارة التخطيط

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن طرح 1321 فصلًا جديدًا واستكمال 726 فصلًا بمرحلة التعليم الأساسى بمحافظة الشرقية خلال العام المالى الحالى 2020-2021 بتكلفة قدرها 588.5 مليون جنيه، وإحلال وتجهيز 42 مدرسة و545 فصلًا بتكلفة 125 مليون جنيه.

وأضافت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وفقًا لتقرير صادر عنها حصلت عليه "الدستور"، أن خطة التعليم قبل الجامعى بمحافظة الشرقية للعام المالى الحالى 2020-2021 تشمل أيضًا استكمال 84 فصلًا وإنشاء 115 فصلًا جديدًا بمدارس تجريبى لغات ومتميز بتكلفة 70 مليون جنيه، وإنشاء وتجهيز 36 فصلًا بالقرى الأكثر احتياجًا بتكلفة 4.6 مليون جنيه، وتنمية وتطوير مدارس لذوى الاحتياجات الخاصة بتكلفة نصف مليون جنيه.

وأوضحت وزارة التخطيط، أن إجمالى عدد المدارس بمرحل التعليم قبل الجامعى تبلغ 4429 مدرسة تضم 37.136 ألف فصل، ويقدر متوسط عدد الطلاب لكل معلم 20 طالبًا، فيما يبلغ متوسط عدد الطلاب فى الفصل 46 طالبًا.

يشار إلى أن عدد المشروعات التنموية بمحافظة الشرقية يصل إلى 401 مشروع، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الشرقية بخطة عام 20/2021 تبلغ 6,37 مليار جنيه تمثل 2,5٪ من الاستثمارات العامة الموزعة، لافتة إلى أن نسبة النمو في الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة والموجهة لمحافظة الشرقية تصل إلى 14,3%.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الشرقية بخطة عام 20/2021 لفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 3,5 مليار جنيه لقطاع الإسكان بنسبة 55,2%، ويخص قطاع التعليم قبل الجامعي استثمارات بقيمة 984,5 مليون جنيه بنسبة 15,5%، ويخص قطاع التنمية المحلية 606,4 مليون جنيه بنسبة 9,5%، إلى جانب توجيه 389,2 مليون جنيه لقطاع النقل بنسبة 6,1%، علاوة على توجيه 316 مليون جنيه لقطاع التعليم الجامعي بنسبة 5%، ، بالإضافة إلى توجيه 555,8 مليون جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 8,7%.

التخطيط خطة محافظة الشرقية فصول مدارس

الأكثر قراءة

بث مباشر.. اللحظات الأخيرة لـ الصاروخ الصيني قبل سقوطه

«الصحة»: تسجيل 1138 إصابة جديدة بكورونا.. و59 حالة وفاة

شيكا وأوباما وزيزو.. مفاجأة كارتيرون في تشكيل القمة أمام الأهلي

مصدر أمني يكشف حقيقة حدوث انفجار بأحد خطوط الغاز في القليوبية

أمطار ورياح وارتفاع شديد في الحرارة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

دعاء ليلة القدر مكتوب طويل: اللهم اعف عنا| اعرف فضلها وسورة بالقرآن كاملة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مسلسل السد.. حلقة جديدة!

د. منى حلمى

أرفض كحك العيد!!

د.كريمة الحفناوى

هل نحن على أعتاب شرق أوسط جديد؟

د.مينا بديع عبدالملك

فى ذكرى رسامة بطريرك جليل

مؤمن المحمدي

الفيل فى المنديل

ماجد حبته

حلم توسيع مجلس الأمن

مدحت بشاى

مدحت بشاي يكتب: عندما أزالوا عنه غبرته الجميلة وكدرته التاريخية الجليلة

عبد الرحيم طايع

عبدالرحيم طايع يكتب: السوشيال ميديا وفقدان البريق

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

لقاء السفيرة ورسالة لإسرائيل.. ماذا تفعل مصر لوقف انتهاكات القدس و«الشيخ جراح»؟

بعد الغليان في القدس: هل هناك مواجهة عسكرية بين حماس وإسرائيل قريبًا؟

بعد إطلاق صاروخ من غزة: تفاصيل الهجوم الإسرائيلي على موقع عسكري لحماس