إنهاء التعاقد مع أحد مراكز الأشعة لتقديم خدمة المسح الذرى ببني سويف

بحث الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، خلال لقائه وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد يوسف عبد الخالق والدكتور محمد يحيى مدير فرع التأمين الصحي ببني سويف الحلول والبدائل المتاحة لتوفير أشعة المسح الذري بعد توقف مركز الأشعة المتعاقد معه فرع التأمين الصحي عن تقديم الخدمة مما شكل عبئاً على المواطنين بالمحافظة.

وأفاد وكيل وزارة الصحة، أنه فور توجيهات المحافظ في هذا الشأن، تم التواصل مع رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الدكتور محمد ضاحي للدفع بإلإجراءات اللازمة لإنهاء التعاقد مع أحد مراكز الأشعة بالمحافظة لتوفير الخدمة في أسرع وقت ممكن.

وكلف المحافظ مدير فرع التأمين الصحي الدكتور محمد يحيى بمتابعة إنهاء إجراءات التعاقد مع مركز أشعة في القريب العاجل لتوفير الخدمة مع إطلاعه على المستجدات في هذا الشأن بشكل مستمر؛ نظرا لأنه يتعلق بصحة أهالينا بالمحافظة.

وفى سياق منفصل أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أنه تم رفع درجة الاستعداد بكافة القطاعات الحيوية؛ تزامنا مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، خاصة في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا التي تمر بها البلاد، مشيرا إلى أن المحافظة تعمل من خلال منظومة عمل لإدارة مثل تلك الملفات، حيث تعتمد على ضمان تحقيق الاستعداد الدائم في مختلف القطاعات وليس بشكل موسمي أو استثنائي، من خلال توفير البدائل والحلول والاستعداد للتعامل مع كل السيناريوهات المحتملة في مختلف الملفات.

وشدد المحافظ على استمرار متابعة تنفيذ غلق الحدائق والمتنزهات العامة على مستوى المراكز والمدن، ومنع إقامة أية تجمعات أو فعاليات أو احتفالات جماهيرية خلال أيام عطلة عيد الفطر المبارك مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا،وتكثيف حملات المتابعة الميدانية الموسعة وتطبيق القانون على المخالفين لقرارات الحكومة، وذلك في إطار تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء ضمن الخطة الشاملة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد وفي إطار الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.