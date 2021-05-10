مقتل 7 بينهم مسلّح جراء إطلاق نار في كولورادو الأمريكية

سقط 7 قتلى، اليوم الأحد، من بينهم مسلّح في إطلاق نار خلال حفل في ولاية كولورادو الأمريكية.

وقالت الشرطة الأمريكية مساء اليوم إن ستة بالغين قتلوا في وقت مبكر من صباح الأحد عندما فتح أحد المشتبه بهم النار في حفل عيد ميلاد في كولورادو، مشيرة الى أن المشتبه به ، الذي يُزعم أنه صديق أحد الضحايا انتحر عقب قتله الستة أشخاص.

وأوضحت قناة "ABC" نيوز االأمريكية، أن الشرطة تلقت اتصالات بشأن الحادث وذهبت الى هناك لتكتشف وجود الضحايا ويشتبه في إصابتهم بأعيرة نارية.

وذكرت الشرطة إن ستة اشخاص لقوا مصرعهم في مكان الحادث وعثر على السابع مصابا بجروح خطيرة ونقل الى المستشفى لكنه توفي متأثرا بجراحه وحتى الآن من غير الواضح ما إذا كان المشتبه به هو الشخص الذي تم نقله إلى المستشفى.

وقالت الشرطة إن المشتبه به الذي لم تحدد هويته توجه بسيارته إلى حديقة المنزل المتنقلة بينما كان الاحتفال يتم بعيد ميلاد أحد الضحاياـ بينما قال المحققون إن الأصدقاء والأقارب والأطفال كانوا قد تجمعوا عندما دخل المشتبه به وزعم أنه فتح النار عليهم.

وأشارت شرطة كولورادو سبرينغز في بيان إلى أن "الأطفال الذين كانوا في المقطورة لم يصبهم المشتبه به وهم الآن مع أقاربهم".

وأوضحت القناة الأمريكية أن التحقيق جار ولم تحدد الشرطة على الفور دوافع مطلق النار.

ودعا رئيس بلدية كولورادو سبرينغز، جون سوثرس ، إلى التحلي بالصبر بينما يبحث المحققون عن أدلة وراء عمليات القتل، قائلا "اليوم نجد أنفسنا في حالة حداد على الخسائر في الأرواح ونصلي من أجل من أصيبوا ومن فقدوا أفراد عائلاتهم في عمل عنيف طائش صباح الأحد".

وطلبت الشرطة من أي شخص لديه معلومات حول هذه الجريمة الاتصال بقسم شرطة كولورادو سبرينغز.

إطلاق نار بنيويورك بتايمز سكوير

وكانت السلطات الأمريكية، أغلقت أمس السبت، ميدان "تايمز سكوير" في مدينة نيويورك بعد حادث إطلاق نار بالمنطقة.

وأوضحت وسائل الإعلام الأمريكية أمس أنه تم إطلاق النار على طفل وامرأة من قبل مشتبه به لا يزال طليقا بينما تلاحقه قوات الشرطة، مشيرة إلى أنه تم نقل الضحايا إلى المستشفى.

حوادث إطلاق النار تهدد الولايات المتحدة

قد شهدت الولايات المتحدة منذ منتصف مارس الماضي، 45 حادثة إطلاق نار جماعية، آخرها إطلاق فتاة يوم الخميس الماضي النار على زملائها بالمدرسة، وقبلها بأيام وقع إطلاق نار في موقع لشركة "فيديكس"، في مدينة إنديانابوليس، وأسفر عن مقتل ثمانية موظفين.