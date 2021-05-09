«الاختيار 2».. قصة استشهاد العقيد رامي هلال في الدرب الأحمر

سلط مسلسل الاختيار 2 الضوء على قصة استشهاد العقيد رامي هلال، الذي ضرب مثلا في التضحية بعدما فجر أحد الإرهابيين حزاما ناسفا كان يضعه حول جسده.

ويعد الشهيد العقيد رامي هلال الضابط بقطاع الأمن الوطني، أحد أهم ضباط هذا القطاع الحيوي، الذي استشهد مساء يوم الإثنين 17 فبراير 2019 بمنطقة الدرب الأحمر، أثناء ضبط إرهابي شارك في عدة عمليات إرهابية.

كانت الساعة تُشير إلى الواحدة من ظهر يوم الجمعة 15 فبراير 2019 وبينما كان أحد الارتكازات الأمنية يباشر عمله بميدان الجيزة، وقف إرهابي أعلى كوبري الجيزة، وألقى قنبلة بدائية الصنع على القوة الأمنية، التي كانت تتمركز أمام مسجد الاستقامة، ثم لاذ بالفرار.

وبدأ قطاع الأمن الوطني عملية بحث وتحرٍ دقيقة عن الإرهابي، حيث تمكنت قوة يقودها العقيد رامي هلال، من تحديد مكان تواجد واختبائه داخل أحد المنازل بحارة الدريري بـالدرب الأحمر، فتوجه إلى هناك بصحبة فردي شرطة كانا معه.

وقبل أقل من ساعة على الوصول لمنطقة اختباء الارهابي، أجرى العقيد هلال اتصالا بأفراد أسرته للاطمئنان عليهم، وطمأنهم على نفسه وأنه بخير، ثم وصل إلى مكان اختباء الإرهابي، وتحيّن فرصة للهجوم عليه فور نزوله من المنزل الذي يسكنه.

وبعد مرور بعض الوقت نزل الإرهابي مستقلا دراجة هوائية، حتى شرع «هلال» ومرافقوه في ضبطه، وما هي إلا لحظات حتى فجر الإرهابي نفسه بواسطة حزام ناسف كان يضعه في جسده، ليستشهد هلال وفردا الشرطة اللذين كانا معه، في الحال، كما أصيب 3 ضباط أحدهم من الأمن الوطني وآخر من الأمن العام وثالث من مباحث القاهرة.

ولم تكن هذه العملية الأولى التي يشارك فيها الشهيد، حيث كان من بين الفريق الأمني الذي ضبط العناصر الإرهابية المشاركة في اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام الأسبق، وكذا المتهمين بمحاولة اغتيال وزير الداخلية الاسبق محمد إبراهيم، وغيرها.

والشهيد متزوج وله 4 أبناء، أكبرهم كانت بعمر الـ9 سنوات، وقت استشهاده، ليسطّر اسمه في سجلات المجد والفداء.