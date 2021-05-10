الإثنين 10 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أشرف السعد لـ«الدستور»: خروجي من مصر «غلطتي الأكبر».. وتجارة العملة لم تكن جريمة (فيديو)

السعد
السعد

استقبل مساء اليوم عدد من أهالي قرية ميت غريطة التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية رجل الأعمال أشرف السعد، بالطبل البلدي والمزمار بعد سفره خارج مصر لـ٢٦عاما.

وقال رجل الأعمال أشرف السعد، لـ"الدستور"، إنه في الوقت الماضي لم تكن تجارة العملة جريمة لكنها كانت ممنوعة، مشير إلى أنه سابقا كان من يضبط بالعملة لا يحبس وإنما عقابه التنازل عن الكمية المضبوطة، وهذا هو سبب اتجاهه إلى توظيف الأموال بدلا من التجارة في العملة.

وأضاف السعد، أنه حتى الآن لا يصدق أنه ابتعد عن أهله وعن مصر لما يقرب من ٢٦ عاما، مؤكدا أن خروجه من مصر الغلطة الأكبر في حياته.

وقال إسلام السعد، نجل عم رجل الأعمال، إن هناك حالة من الفرح بين أهالي القرية بعد إنهاء كافة الإجراءات بعد ترحيله من مطار القاهرة إلى مديرية أمن الإسكندرية.

وأضاف أن الزحام المروري بالطريق الزراعي عند عودة رجل الأعمال أشرف السعد من الإسكندرية تسبب في تأخر وصوله خاصة أننا كنت ننتظر وصوله لمشاركتنا الإفطار.

وقام شباب القرية بتجهيز المضيفة والمنزل لاستقباله واستقبال ضيوفه داخل مسقط رأسه بمحافظة الدقهلية.

وأكد إبراهيم السعد نجل رحل الأعمال أشرف السعد، أنه تم إخلاء سبيل والده من سراي النيابة في الإسكندرية مساء السبت وقضى ليلته بمنزله في القاهرة وحضر الأحد لقريته لقضاء إجازة العيد معهم واستقبال أقاربه ومحبيه.

ووجه نجل أشرف السعد الشكر لأهالي القرية لحسن استقبالهم لوالده، مشيرًا إلى أنه شاهد الفرحة في عيون كل أهالي قريته بسبب عودة والده.

وقال مختار فايز أحد أهالي قرية ميت غريطة، إن خبر عودة أشرف السعد أسعد جميع أهالي القرية الذين يذكرونه دائمًا بالخير، مشيرًا إلى أن رجل الأعمال قبل سفره خارج مصر أنشأ محطة صرف صحى للقرية.

وكان رجل الأعمال أشرف السعد قد وصل إلى مطار القاهرة الدولي، مساء الأربعاء الماضي، على متن رحلة مصر للطيران رقم Ms778 القادمة من العاصمة البريطانية لندن.

وأنهت سلطات مطار القاهرة الدولي إجراءات خروج «السعد» بعد وصوله من لندن بعد فترة غياب عن مصر نحو 25 عامًا، على خليفة أحكام قضائية.

ووصل أشرف السعد على متن طائرة الخطوط المصرية رقم 778 القادمة من لندن، وأنهى إجراءات وصوله عبر صالة 3 بمطار القاهرة، بعد غياب طويل عن مصر، بسبب قضية توظيف الأموال الكبرى التي هرب على أثرها إلى لندن.

السعد اشرف السعد العملة ميت غريطة الدقهلية

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