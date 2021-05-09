«التخطيط»: 12.3 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات تنموية بالإسكندرية

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن توجيه 12.3 مليار جنيه استثمارات عامة لتنفيذ 264 مشروعًا تنمويًا بمحافظة الإسكندرية خلال العام المالى الحالى 2020-2021، منها 4.9 مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة مقابل 2.4 مليار جنيه خلال العام السابق عليه، بزيادة بلغت نسبتها 105.4% خلال عام.

وأوضحت وزارة التخطيط، وفقًا لتقرير صادر عنها حصلت عليه "الدستور"، أن إجمالى عدد سكان المحافظة يبلغ 5.3 مليون نسمة لعام 2018 يمثلون 5.4% من إجمالى سكان الجمهورية، وتبلغ المساحة الكلية 2.3 ألف كم2 منها 72.8% نسبة المساحة المأهولة من المساحة الكلية.

وأشارت وزارة التخطيط، إلى أن معدل الفقر بين سكان محافظة الاسكندرية يبلغ 21.8% لعام 2017-2018، ويقدر إجمالى عدد المشتغلين بالمحافظة "15 سنة فأكثر " 1.4 مليون مشتغل منهم 8.8 % يعملون بالقطاع الحكومى، بينما يبلغ معدل البطالة 13.6%.

وفيما يخص المؤشرات الاقتصادية، لفتت الوزارة إلى أن معدل النمو الاقتصادى الحقيقى للمحافظة يبلغ 5.5% ويستحوذ قطاع الصناعات التحويلية على النصيب الأكبر من هيكل الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 30.9%، يليه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 18.7%، ثم قطاع النقل والتخزين 8.2% ، قطاع الصحة 7.5% ، قطاع الزراعة 6.5%، وقطاعات أخرى 28.2%.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الإسكندرية بخطة عام 20/2021، أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 4,9 مليار جنيه لقطاع البترول والغاز الطبيعي بنسبة 29,5%، ويخص قطاع التعليم العالي 3,3 مليار جنيه بنسبة 19,8%، إلى جانب توجيه 1,8 مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 10,8%، ويخص قطاع الإسكان استثمارات بقيمة 2,65 مليار جنيه بنسبة 16%، وتوجيه 1,2 مليار جنيه لقطاع التنمية المحلية بنسبة 7,2%، بالإضافة إلى توجيه 2,75 مليار جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 16,7%.

يذكر، أنَّ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أطلقت "خطة المواطن للعام المالي 20/2021"، وذلك للعام الثاني على التوالي بكل محافظات الجمهورية، بهدف زيادة الوعي لدى المواطنين للتعرف على توجهات خطة التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة.