الإثنين 10 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

«التخطيط»: 12.3 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات تنموية بالإسكندرية

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن توجيه 12.3 مليار جنيه استثمارات عامة لتنفيذ 264 مشروعًا تنمويًا بمحافظة الإسكندرية خلال العام المالى الحالى 2020-2021، منها 4.9 مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة مقابل 2.4 مليار جنيه خلال العام السابق عليه، بزيادة بلغت نسبتها 105.4% خلال عام.

وأوضحت وزارة التخطيط، وفقًا لتقرير صادر عنها حصلت عليه "الدستور"، أن إجمالى عدد سكان المحافظة يبلغ 5.3 مليون نسمة لعام 2018 يمثلون 5.4% من إجمالى سكان الجمهورية، وتبلغ المساحة الكلية 2.3 ألف كم2 منها 72.8% نسبة المساحة المأهولة من المساحة الكلية.

وأشارت وزارة التخطيط، إلى أن معدل الفقر بين سكان محافظة الاسكندرية يبلغ 21.8% لعام 2017-2018، ويقدر إجمالى عدد المشتغلين بالمحافظة "15 سنة فأكثر " 1.4 مليون مشتغل منهم 8.8 % يعملون بالقطاع الحكومى، بينما يبلغ معدل البطالة 13.6%.

وفيما يخص المؤشرات الاقتصادية، لفتت الوزارة إلى أن معدل النمو الاقتصادى الحقيقى للمحافظة يبلغ 5.5% ويستحوذ قطاع الصناعات التحويلية على النصيب الأكبر من هيكل الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 30.9%، يليه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 18.7%، ثم قطاع النقل والتخزين 8.2% ، قطاع الصحة 7.5% ، قطاع الزراعة 6.5%، وقطاعات أخرى 28.2%.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الإسكندرية بخطة عام 20/2021، أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 4,9 مليار جنيه لقطاع البترول والغاز الطبيعي بنسبة 29,5%، ويخص قطاع التعليم العالي 3,3 مليار جنيه بنسبة 19,8%، إلى جانب توجيه 1,8 مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 10,8%، ويخص قطاع الإسكان استثمارات بقيمة 2,65 مليار جنيه بنسبة 16%، وتوجيه 1,2 مليار جنيه لقطاع التنمية المحلية بنسبة 7,2%، بالإضافة إلى توجيه 2,75 مليار جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 16,7%.  

يذكر، أنَّ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أطلقت "خطة المواطن للعام المالي 20/2021"، وذلك للعام الثاني على التوالي بكل محافظات الجمهورية، بهدف زيادة الوعي لدى المواطنين للتعرف على توجهات خطة التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة.

التخطيط وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الإسكندرية استثمارات مشروعات

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