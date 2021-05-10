الإثنين 10 مايو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

القبلة

تعرف على موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2021 فى مصر

موعد صلاة عيد الفطر
موعد صلاة عيد الفطر المبارك

تقدم 《الدستور》تقريرا عن موعد صلاة عيد الفطر المبارك ٢٠٢١ في مصر، ونستعرض لكم خلاله جميع التفاصيل عن موعد صلاة عيد الفطر، حيث يبدأ أول أيام عيد الفطر، بعد انتهاء أخر يوم من شهر رمضان، ومن المقرر أن يكون يوم الأربعاء الموافق ١٢-٥-٢٠٢١، هو المتمم لشهر رمضان، وسيوافق عيد الفطر هذا العام يوم الخميس ١٣ مايو.

موعد صلاة عيد الفطر المبارك ٢٠٢١ في مصر

إليكم موعد صلاة عيد الفطر المبارك ٢٠٢١، في محافظات مصر، كما هو موضح لديكم في التقرير: 

- موعد صلاة العيد في محافظة القاهرة في تمام الساعة ٥:٢٨ صباحا.

- محافظة الجيزة في تمام الساعة ٥:٢٨ صباحا.

- محافظة الإسكندرية في تمام الساعة ٥:٣١ صباحا. 

- محافظة بورسعيد في تمام الساعة ٥:٢١ صباحا. 

- محافظة السويس في تمام الساعة ٥:٢٣ صباحا.

- محافظة العريش في تمام الساعة ٥:١٦ صباحا. 

- الطور في تمام الساعة ٥:٢٢ صباحا. 

- سانت كاترين في تمام الساعة ٥:٢٠ صباحا. 

- طابا في تمام الساعة ٥:١٤ صباحا. 

- شرم الشيخ في تمام الساعة ٥:٢٠ صباحا. 

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مواعيد اجازة عيد الفطر للقطاع الخاص

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بمناسبة عيد الفطر.. «التضامن» تبدأ صرف دعم «كرامة» اليوم

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جدول موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2021 للقطاع الخاص والحكومة بالتفصيل

- دمنهور في تمام الساعة ٥:٢٩ صباحا.
- طنطا في تمام الساعة ٥:٢٧ صباحا.

- المنصورة في تمام الساعة ٥:٢٥ صباحا. 

- الزقازيق في تمام الساعة ٥:٢٦ صباحا.

- بنها في تمام الساعة ٥:٢٧ صباحا. 

- شبين الكوم في تمام الساعة ٥:٢٨ صباحا.

- كفر الشيخ في تمام الساعة ٥:٢٧ صباحا.

- الفيوم في تمام الساعة ٥:٣١ صباحا. 

- بني سويف في تمام الساعة ٥:٣٠ صباحا. 

- المنيا في تمام الساعة ٥:٣٣ صباحا. 

- أسيوط في تمام الساعة ٥:٣٣ صباحا. 

- سوهاج في تمام الساعة ٥:٣٢ صباحا.
- قنا في تمام الساعة ٥:٢٩ صباحا. 

- أسوان في تمام الساعة ٥:٣٢ صباحا. 

- أبو سمبل في تمام الساعة ٥:٤٠ صباحا. 

- مرسي مطروح في تمام الساعة ٥:٤١ صباحا. 

- الغردقة في تمام الساعة ٥:٢٣ صباحا. 

- الخارجة في تمام الساعة ٥:٤٠ صباحا. 

- الإسماعيلية في تمام الساعة ٥:٢٢ صباحا.

- دمياط في تمام الساعة ٥:٢٣ صباحا.

- السلوم في تمام الساعة ٥:٤٩ صباحا. 

- نويبع في تمام الساعة ٥:١٦ صباحا. 

- حلايب في تمام الساعة ٥:٢٠ صباحا. 
- شلاتين في تمام الساعة ٥:٢٢ صباحا. 

موعد صلاة عيد الفطر أول أيام عيد الفطر عيد الفطر شهر رمضان محافظات مصر موعد صلاة عيد الفطر المبارك ٢٠٢١ في مصر

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