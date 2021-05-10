الإثنين 10 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الاختيار 2».. محاولة إرهابية فاشلة لاستهداف تمركز أمني بجوار مسجد الاستقامة

تفجير مسجد الاستقامة
تفجير مسجد الاستقامة

عرض مسلسل الاختيار ٢ في الحلقة 27 اليوم محاولة استهداف تمركز أمني أسفل كوبري الجيزة المعدني بالقرب من مسجد الاستقامة بعبوتين ناسفتين. 

في ١٥ فبراير ٢٠١٩ وقع الحادث حيث أصيب مواطنان في انفجار قنبلة ألقاها مجهول من أعلى كوبري الجيزة المعدني علي تشكيل أمن مركزي متمركز بميدان الجيزة، تم نقلهما إلى المستشفي لتلقي العلاج.

تلقت غرفة النجدة بلاغا من قادة تشكيل أمن مركزي متمركز بميدان الجيزة بإلقاء مجهول قنبلة من أعلى كوبري الجيزة المعدني المتمركز القوات اسفله وفر هاربا ولم تنفجر القنبلة، انتقل على الفور خبراء المفرقعات من إدارة الحماية المدنية بالجيزة مزودين بالروبوت المخصص للتعامل مع الأجسام الغريبة وتولي ضباط قسم شرطة الجيزة فرض كردون أمني حول القنبلة وإخلاء المكان وإيقاف حركة السيارات لحين الانتهاء من عملية التفكيك.

وأفادت التحريات بأن المجهول أنزل العبوة بسلك من أعلى الكوبري وعندما اقتربت من الارض قام بقطع السلك وفر هاربا فتعامل معها خبراء المفرقعات بمدفع المياه لمحاولة ابطال مفعولها الا انها لم تنفجر في لحظتها وبعد فترة قليلة انفجرت القنبلة لتسفر عن اصابة 2 مواطنين باصابات طفيفة نتيجة اختراق شظايا لجسديهما.

وتم نقل المصابين إلى المستشفي واعادة الحركة المرورية في الميدان لطبيعتها بينما شكل اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لامن الجيزة انذاك فريق بحث لتحديد هوية الجناة وارسال عدة مأموريات لملاحقتهما في خطوط السير المتوقع هروبهما بها.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن القنبلة تزن قرابة 2 كيلو وتولي خبراء المفرقعات جمع ما تبقي منها لفحص محتوياتها ومكوناتها وما اذا كانت تحتوي علي بلي او مسامير ونوع المادة المتفجرة بها.

من جانبه قال مصدر أمني إن أحد عناصر جماعة الإخوان المحظورة قام بمحاولة استهداف قوة أمنية بعبوة بدائية الصنع بمحيط مسجد "الاستقامة" بميدان الجيزة وأضاف أنه على الفور قام خبراء المفرقعات من قوات الحماية المدنية بإبطال مفعولها. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وقالت وزارة الداخلية إن عناصر من جماعة «الإخوان» الإرهابية قاموا بمحاولة استهداف قول أمنى بعبوة بدائية الصنع بمحيط مسجد الاستقامة بميدان الجيزة، وأضافت في بيان لها: «قام على الفور خبراء المفرقعات من قوات الحماية المدنية، بإبطال مفعولها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية».

مسلسل الاختيار ٢ استهداف تمركز امني مسجد الاستقامة قنبلة

الأكثر قراءة

بث مباشر.. اللحظات الأخيرة لـ الصاروخ الصيني قبل سقوطه

شيكا وأوباما وزيزو.. مفاجأة كارتيرون في تشكيل القمة أمام الأهلي

مصدر أمني يكشف حقيقة حدوث انفجار بأحد خطوط الغاز في القليوبية

أمطار ورياح وارتفاع شديد في الحرارة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

إحالة المقاول الأجير محمد علي و102 آخرين للمحاكمة

دعاء ليلة القدر مكتوب طويل: اللهم اعف عنا| اعرف فضلها وسورة بالقرآن كاملة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مسلسل السد.. حلقة جديدة!

د. منى حلمى

أرفض كحك العيد!!

د.كريمة الحفناوى

هل نحن على أعتاب شرق أوسط جديد؟

د.مينا بديع عبدالملك

فى ذكرى رسامة بطريرك جليل

مؤمن المحمدي

الفيل فى المنديل

ماجد حبته

حلم توسيع مجلس الأمن

مدحت بشاى

مدحت بشاي يكتب: عندما أزالوا عنه غبرته الجميلة وكدرته التاريخية الجليلة

عبد الرحيم طايع

عبدالرحيم طايع يكتب: السوشيال ميديا وفقدان البريق

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

لقاء السفيرة ورسالة لإسرائيل.. ماذا تفعل مصر لوقف انتهاكات القدس و«الشيخ جراح»؟

بعد الغليان في القدس: هل هناك مواجهة عسكرية بين حماس وإسرائيل قريبًا؟

بعد إطلاق صاروخ من غزة: تفاصيل الهجوم الإسرائيلي على موقع عسكري لحماس