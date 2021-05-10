«الاختيار 2».. محاولة إرهابية فاشلة لاستهداف تمركز أمني بجوار مسجد الاستقامة

عرض مسلسل الاختيار ٢ في الحلقة 27 اليوم محاولة استهداف تمركز أمني أسفل كوبري الجيزة المعدني بالقرب من مسجد الاستقامة بعبوتين ناسفتين.

في ١٥ فبراير ٢٠١٩ وقع الحادث حيث أصيب مواطنان في انفجار قنبلة ألقاها مجهول من أعلى كوبري الجيزة المعدني علي تشكيل أمن مركزي متمركز بميدان الجيزة، تم نقلهما إلى المستشفي لتلقي العلاج.

تلقت غرفة النجدة بلاغا من قادة تشكيل أمن مركزي متمركز بميدان الجيزة بإلقاء مجهول قنبلة من أعلى كوبري الجيزة المعدني المتمركز القوات اسفله وفر هاربا ولم تنفجر القنبلة، انتقل على الفور خبراء المفرقعات من إدارة الحماية المدنية بالجيزة مزودين بالروبوت المخصص للتعامل مع الأجسام الغريبة وتولي ضباط قسم شرطة الجيزة فرض كردون أمني حول القنبلة وإخلاء المكان وإيقاف حركة السيارات لحين الانتهاء من عملية التفكيك.

وأفادت التحريات بأن المجهول أنزل العبوة بسلك من أعلى الكوبري وعندما اقتربت من الارض قام بقطع السلك وفر هاربا فتعامل معها خبراء المفرقعات بمدفع المياه لمحاولة ابطال مفعولها الا انها لم تنفجر في لحظتها وبعد فترة قليلة انفجرت القنبلة لتسفر عن اصابة 2 مواطنين باصابات طفيفة نتيجة اختراق شظايا لجسديهما.

وتم نقل المصابين إلى المستشفي واعادة الحركة المرورية في الميدان لطبيعتها بينما شكل اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لامن الجيزة انذاك فريق بحث لتحديد هوية الجناة وارسال عدة مأموريات لملاحقتهما في خطوط السير المتوقع هروبهما بها.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن القنبلة تزن قرابة 2 كيلو وتولي خبراء المفرقعات جمع ما تبقي منها لفحص محتوياتها ومكوناتها وما اذا كانت تحتوي علي بلي او مسامير ونوع المادة المتفجرة بها.

من جانبه قال مصدر أمني إن أحد عناصر جماعة الإخوان المحظورة قام بمحاولة استهداف قوة أمنية بعبوة بدائية الصنع بمحيط مسجد "الاستقامة" بميدان الجيزة وأضاف أنه على الفور قام خبراء المفرقعات من قوات الحماية المدنية بإبطال مفعولها. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وقالت وزارة الداخلية إن عناصر من جماعة «الإخوان» الإرهابية قاموا بمحاولة استهداف قول أمنى بعبوة بدائية الصنع بمحيط مسجد الاستقامة بميدان الجيزة، وأضافت في بيان لها: «قام على الفور خبراء المفرقعات من قوات الحماية المدنية، بإبطال مفعولها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية».