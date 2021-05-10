محمد سيد درويش: فخور بمشاركتى فى «الاختيار 2»

أعرب الفنان الشاب محمد سيد درويش، عن سعادته البالغة لمشاركته في مسلسل "الاختيار2" ملحمة رجال الظل، ووصفه بالعمل الوطني المُشرف، الذي أضاف بصمة كبيرة له خلال مشواره في عالم الفن بقوة.

وأضاف "درويش" في تصريحات لـ"الدستور": "فخور جدا بمشاركتى في تلك الملحمة الوطنية، واختيار المخرج المتميز بيتر ميمي، لي لتجسيد دور الشهيد الرائد محمد عبد الفتاح سليمان عبد الحافظ، أحد أبطال ملحمة الواحات الشهيرة، التي سطر خلالها رجال الشرطة دورًا كبيرًا في الدفاع عن الوطن، والتصدي لكيانات إرهابية حقيرة، خططت لاستهداف البلاد، والتسلل من الصحراء الغربية نحو العاصمة".

ولفت "درويش"، إلى أن هذا النوع من الدراما سيعيش كثيرًا لأجيال عديدة، مشيدا بدور شركة المتحدة والمنتج تامر مرسي، الذي حرص على توفير كل الإمكانات الضخمة لخروج العمل على أكمل وجه، كما أنه يعمل جاهدا لخلق حالة من الوعي لدى المواطنين، في أعمال درامية موثقة بصورة حقيقية وهذا ما نشاهده في "الاختيار 2"، و "القاهرة كابول"، و"هجمة مرتدة".

أما عن كواليس التصوير، قال "درويش": "استمتعت كثيرا بالمشاركة في عمل يضم نجوم كبار أمثال كريم عبد العزيز وأحمد مكى وماجد الكدواني ورياض الخولى، وأحمد سعيد عبد الغني، وعمر متولى، مع حفظ الألقاب، واعتبرها نقطة فارقة في مشواري ومكسب كبير لي، وكواليس التصوير كانت رائعة ومؤثرة للغاية في حب الوطن و روح الاستشهاد "رحم الله الشهداء الأبرار.. وربنا يصبر أهاليهم".

ومن جهة أخرى، يشارك محمد سيد درويش، في مسلسل "نسل الأغراب" وجسد دور وكيل النيابة، الذي حقق مع "غفران الغريب" الذي يجسد دوره النجم أمير كرارة، بتهمة التجارة في الأفيون، والعمل يضم نخبة كبيرة من النجوم منهم أحمد السقا، مي عمر، دياب، فردوس عبد الحميد، سلوى عثمان، وهو من تأليف واخراج محمد سامي.

أبطال وصناع مسلسل الاختيار 2

مسلسل «الاختيار 2» يعتبر ملحمة درامية مميزة هذا العام وامتدادا لنجاح الجزء الأول من المسلسل، يشارك في العمل عدد كبير من الفنانين والنجوم، وعلى رأسهم الفنان كريم عبد العزيز، والفنان أحمد مكي، وبمشاركة مميزة من الفنان إياد نصار، والفنانة إنجي المقدم، وبشرى، ورياض الخولي، وأحمد حلاوة وأسماء أبو اليزيد، وهادي الجيار، وعدد كبير من الشباب الذين يتواجدون للمرة الأولى في الدراما المصرية، والعمل من تأليف هاني سرحان، ومن إخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.

مواعيد مسلسل الاختيار 2

يعرض مسلسل الاخيتار 2 بطولة الفنان كريم عبد العزيز والفنان أحمد مكي بصورة حصرية عبر قنوات أون، حيث يعرض المسلسل للمرة الأولى عبر قناة أون العامة في تمام التاسعة والنصف مساء، ويعاد مرتين يوميًا الأولى في تمام الساعة الرابعة صباحا والثانية في الثالثة والنصف عصرا على القناة العامة، مع العرض 3 مرات يومًيا عبر قناة أون دراما الأولى في تمام الساعة الحادية عشرة مساء، كما يعرض العمل عبر قناة أبو ظبي الأولى أيضًا في تمام الساعة الحادية عشرة مساء وعلى أبو ظبي دراما في تمام الثانية عشرة بعد منتصف الليل.