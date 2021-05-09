دير القديس مكاريوس السكندري يعتذر عن استقبال الزوار

أعلن دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي تحت رعاية الأنبا باخوميوس مطران البحيرة والمشرف على الدير، غلق أبواب الدير أمام الزائرين ابتداء من غد الاثنين وحتى إشعار أخر .

وأشار الدير في بيانه إلى أنه يعتذر عن استقبال الزوار أو الأباء الكهنة وكذلك أسر الرهبان، نظراً لتزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد وحرصاُ على سلامة الجميع لمنع التجمعات.

وتابع: “نرجو عدم توقع قبول استئثناءات في هذا الأمر، مصلين جميعاً أن يرفع الله هذا الوباء عن العالم ”.

على صعيد مُتصل، أعلن عدد كبير من الأديرة في مصر اعتذاراتها عن عدم استقبال أي زيارات أو رحلات نهائيًا لحين إشعار آخر، تفاديًا لنقل فيروس كورونا من الزائرين إلى داخل الدير ورهبانه.

كما علقت الكنائس المصرية خدمة الافتقاد المنزلي خشية من نقل الخدام والكهنة للعدوى من منزل للآخر، مُكتفية بالافتقاد الهاتفي وعبر السوشيال ميديا، بالإضافة إلى الاكتفاء بأقل عدد ممُكن بالجنازات التي تُصلي في المدافن وليس في الكنائس، مع إغلاق قاعات العزاء، وتعليق صلوات اليوم الثالث.