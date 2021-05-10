الإثنين 10 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نائب محافظ السويس يتابع أعمال إصلاح خط مياه بشارع الجلاء

جولة نائب محافظ السويس
جولة نائب محافظ السويس

تابع نائب محافظ السويس الدكتور عبد الله رمضان، أعمال إصلاح ماسورة مياه كبيرة بشارع الجلاء، تنفيذا لتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس لمتابعة الخدمات والمرافق العامة.

 

أعضاء لجنة متابعة أعمال إصلاح ماسورة مياه كبيرة بشارع الجلاء

رافق الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ ، خلال متابعته لأعمال اصلاح الماسورة، السكرتير العام لمحافظة السويس خالد سعداوي السكرتير العام المساعد العميد إيهاب سراج الدين، وعدد من الموظفين المعنيين.

وجرت أعمال الإصلاح بالتنسيق مع أشغال بور توفيق لصيانة وإصلاح كسر خط مياه الشرب ٨ بوصة بشارع الجلاء بحي السويس ، باعتباره أحد أهم شوارع محافظة السويس.

 

سيارات لكسح المياه من الشارع

ووجهت محافظة السويس سيارات لكسح المياه، بمشاركة من الأحياء وشركات البترول والمحافظة لشفط المياه المتراكمة بالشارع.

 

هيئة قناة السويس تتولى عملية الإصلاح
 

وتتولى هيئة قناة السويس اعمال الإصلاح،  وتتابع  لجنة إدارة الأزمات والمرور وحي السويس الموقف حتي انتهاء الإصلاح.

وشهد شارع الجلاء بحي السويس، انفجار خط مياه مساء اليوم الأحد، أدى لامتلاء الشارع بالمياه مما أدى لصعوبة مرور السيارات والأشخاص.

تراكم المياه

وتسبب تراكم المياه في اختناق مروري بسبب بطء سير السيارات، لتفادي القيادة المسرعة وسط المياه لما يشكله ذلك من خطورة.

ويعد شارع الجلاء من أهم شوارع محافظة السويس، فتقع به العديد من المنشئات المهمة، منها ديوان عام محافظة السويس وقصر ثقافة السويس، والطريق الرئيسي لمديرية أمن السويس ومجمع محاكم السويس.

محافظة السويس تتابع تنفيذ قرار الغلق

وفي سياق منفصل تتابع لجنة من محافظة السويس التزام أصحاب المحال التجارية بقرار الغلق في تمام الساعة التاسعة مساء، وفقا لقرار مجلس الوزراء، ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

مديرية الصحة تتابع العمل بالمستشفيات

وتواصل مديرية الصحة في السويس، متابعة سير العمل بالمستشفيات، للوقوف على مدى جودة الخدمة المقدمة للمرضى خاصة مرضى كورونا.

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السويس مياه هيئة قناة السويس كورونا مجلس الوزراء

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