الجارديان: انتقادات حادة من «ناسا» للصين بسبب حطام الصاروخ التائه

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن الصين واجهت انتقادات حادة من قبل وكالة الفضاء والطيران الأمريكية "ناسا" جراء سقوط بقايا أكبر صاروخ صيني في المحيط الهندي في وقت سابق من اليوم الأحد، واحتراق معظم أجزائه لدى دخولها الغلاف الجوي للأرض.

ونقلت "الجارديان" عن رئيس "ناسا" بيل نيلسون، قوله في بيان اليوم، إن "الصين فشلت في الوفاء بمعايير المسئولية فيما يتعلق بحطام الصاروخ "لونج مارش 5 بي".

وأضاف عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، الذي أدى اليمين قبل أيام مديرا لناسا، "على الدول المرتادة للفضاء أن تقلل لأدنى حد الأخطار على الناس والممتلكات على الأرض لدى عودة الأجسام الفضائية لدخول الغلاف الجوي وتعزز الشفافية فيما يتعلق بتلك العمليات إلى أقصى درجة".

وتشير الإحداثيات، التي نشرتها وسائل الإعلام الصينية الرسمية نقلا عن مكتب هندسة الفضاء الصيني، إلى أن موقع سقوط الحطام هو المحيط الهندي غربي جزر المالديف، وكانت بقايا الصاروخ "لونج مارش 5 بي" قد أثارت قلق الناس منذ أن أعلن عن فقدان السيطرة على الصاروخ، بعد إطلاقه من جزيرة هاينان الصينية في 29 أبريل الماضي، غير أن مكتب هندسة الفضاء قال إن معظم مكونات الصاروخ احترقت في الغلاف الجوي.

وكانت الصين قد أعلنت أن بقايا صاروخها "لونغ مارش 5بي" سقطت في المحيط الهندي اليوم الأحد، وأن معظم مكوناته دمرت فور دخوله الغلاف الجوي للأرض.

وقال مكتب هندسة الفضاء المأهولة الصيني إن أجزاء من الصاروخ دخلت الغلاف الجوي في الساعة 10:24 صباحا بتوقيت بكين (02:24 بتوقيت غرينتش) وسقطت في موقع بخط الطول 72.47 درجة شرقا وخط العرض 2.65 شمالا.

وتضع الإحداثيات نقطة الارتطام في المحيط الهندي جنوب غربي الهند وسريلانكا.

وأكد المكتب أن معظم الحطام احترق في الغلاف الجوي.

وانطلق الصاروخ "لونغ مارش 5 بي" من جزيرة هاينان الصينية في 29 أبريل، حاملا على متنه مركبة "تيانهي" غير المأهولة، والتي كانت تحمل ما كان سيصبح أماكن للمعيشة في محطة فضائية صينية مدارية.

وأثار خروج المرحلة الثانية من الصاروخ عن السيطرة تكهنات دامت أياما بشأن موقع سقوط الحطام، وورد ذكر شمال السودان بين مواقع السقوط المحتملة، إضافة إلى عدد من البلدان العربية.

وسقطت في العام الماضي أجزاء من أول صاورخ "لونغ مارش 5بي" في ساحل العاج وألحقت أضرارا ببعض الأبنية لكن لم ترد تقارير عن وقوع إصابات.