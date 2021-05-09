«الاختيار 2».. كيف تدرّب الإرهابيون في صحراء السودان؟

سلط مسلسل الاختيار٢ الضوء على معسكر تدريبات جماعة الإخوان الإرهابية في صحراء السودان والأسلحة وكيفية استخدامها ونوعيتها.

وعرفت التدريبات باسم «التربية الجهادية» وتم القبض عليهم قبل أن يتسللوا للبلاد عبر الجنوب وصولاً للعاصمة لتنفيذ أعمال تخريبية تستهدف مؤسسات الدولة خاصة دور العبادة.

وتم تدريب الإرهابيين في عدة معسكرات بصحراء السودان على التكتيك العسكري والقنص عن بٌعد، وتصنيع المتفجرات والأحزمة الناسفة واستهداف الكنائس على غرار حادثي كنيستي طنطا والإسكندرية.

وفي سبيل تحقيق التكليفات الصادرة للخلية الإرهابية بارتكاب أعمال تخريبية في مصر، تلقوا أموالا ضخمة من دول أجنبية بواسطة قيادات ما يعرف باسم الحراك المسلح التابع لجماعة الإخوان الإرهابية.

الكوادر الإرهابية المقبوض عليهم تلقوا تكليفات واضحة بالتسلل لمحيط الكنائس قبل احتفالات عيد الميلاد المجيد بهدف إيقاع أكبر عدد من الضحايا في صفوف الأقباط، لخلق نوع من الفتنة الطائفية في مصر، وإظهار ضعف الأمن على غير الحقيقة.

ولجأ الإرهابيون للاختباء في شقة مستأجرة بمحافظة القاهرة، قبل تنفيذ مخططهم على غرار الإرهابي محمود شفيق الذي تسلل من الفيوم للقاهرة قبل تنفيذ حادث البطرسية الملاصقة للكاتدرائية في العباسية قبل عام من الآن.

وأكد المتطرفون للقيادات الإرهابية قدرتهم على تنفيذ التكليفات الصادرة لهم، خاصة بعد استهداف رجال الشرطة أعلى محور 26 يوليو، إلا أن أجهزة الأمن كانت لهم بالمرصاد.

وأعلنت وزارة الداخلية ضبط خلية إرهابية مكونة من 9، حيث أسفرت عمليات الرصد والمتابعة التي قامت بها أجهزة الوزارة عن تحديد إحدى البؤر الإرهابية بنطاق محافظة القاهرة ، فتم توجيه ضربة أمنية لأوكار إختبائهم عقب إستئذان نيابة أمن الدولة العليا ، وأسفرت عن ضبط 9 منهم وهم " رامز.ع"، و"حازم.ح" ، و"أحمد.ع" ، و" باسم.إ" ، و" عبد الرحمن .م" ، و" محمد .ص" ، و"أيمن.ا" ، و"علاء الدين.إ" ، و"محمد.ض"، وعثرت أجهزة الأمن بحوزتهم على "بندقية آلية ، وكمية من الطلقات، و كمية من مادتى " T.N.T - الهيكسامين " شديدتى الإنفجار ، والعديد من المواد والأدوات المستخدمة فى تصنيع العبوات المتفجرة ، و جهاز لاب توب يحتوى على تصوير لعناصر البؤرة أثناء تدريباتهم على إستخدام الأسلحة بالمناطق الصحراوية ".

وأكدت المعلومات تورط 4 من عناصر تلك البؤرة فى تنفيذ حادث إستهداف إرتكاز أمنى أعلى محور 26 يوليو بالجيزة خلال شهر يوليو 2017 والذى أدى إلى إصابة مجند وأحد المواطنين حيث عُثر بحوزة المضبوطين على بيان إعلامى كانوا يعتزموا إصداره يعلن مسئوليتهم عن إرتكاب الحادث الإرهابى كما أسفرت الجهود عن تحديد وضبط السيارة المستخدمة فى تنفيذ الحادث.

وكشفت عمليات الفحص وجود روابط تنظيمية بين عناصر البؤرة الإرهابية وجماعة الإخوان الإرهابية حيث تبين حصول عناصر تلك البؤرة على دعم مادى مما يسمى بـ"الحراك المسلح" التابع للجماعة الإرهابية لتمويل تنفيذ عملياتهم العدائية، وسابقة إنضمام أحد قيادات البؤرة الهارب "أسامة.ب" للجان العمل النوعى بالجماعة وتلقيه دورات تدريبية على تصنيع العبوات المتفجرة بإحدى الدول المجاورة.

وأكدت وزارة الداخلية، أن الضربة الإستباقية لتلك البؤرة ساهمت فى إجهاض مخططات عناصرها لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية التى كانوا يعتزموا تنفيذها ضد بعض المنشآت الهامة والحيوية.