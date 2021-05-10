القاضية ممكن: أغنيات عكست حب المشاهير للقطبين في ديربي الأرض

الأغاني ليست أن تكون مرتبطة بالحب والرومانسية أو الفراق، لكن لها عامل كبير في التحفيز الرياضي، فالموسيقى التحفيزية دائما تجعل هناك قوة في أداء أي ممارس لإحدى الرياضيات بمختلف اشكالها فمابالك إذا كانت هذة الموسيقى تحتوي على كلمات خاصة وموجهة لرياضية بعينها مثل كرة القدم بل تكون اكثر خصوصية لفريق ما بعينه أو منتخب وطني لكرة القدم.

ويعتبر النادي الأهلي والزمالك أكثر الأندية شهرة وجماهيرية في مصر وعلى مستوى القارة الأفريقية ويتمتعون بقاعدة جماهيرية كبيرة والذين قاموا بتأليف العديد من الأغنيات لتشجيع فريقهم على الفوز أثناء مبارياته داخل الاستاد ولم يتوقف الأمر عند الجماهير فقط، بل قام عدد كبير من المطربين ونجوم الغناء بإبراز مدى انتمائهم الكروي وقاموا بتقديم عدد من الأغنيات للنادي الأهلي والزمالك والتي ارتبطت في اذهان الجماهير طوال سنوات عديدة.

وبالتزامن مع مبارة القمة بين النادي الأهلي ونادي الزمالك والتي ستقام في الساعة التاسعة والنصف مساء غد الاثنين، ويستضيفها ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن الجولة الـ21 لمسابقة الدوري المصري الممتاز التي ينتظرها دائما ملايين الجماهير في مصر والوطن العربي وعلى مستوى قارة إفريقيا ويقدم الدستور أبرز الأغنيات التي عكست حب المشاهير للأهل والزمالك.

أغنيات قدمت للنادي الأهلي:

- أغنية أجيال بتسلم أجيال - حماقي:

وقدم محمد حمافي عدد من الأغنيات للنادي الأهلي والتي ظلت راسخة في اذهان جماهير نادي القرن، خاصة وإنه دائما ما يعتاد تقديمها خلال حفلاته الغنائية وسط جماهيرة الذي يحمل مختلف الانتماءات الكروية لإبراز مدى حبه واعزازه بتشجيعه للنادي الأهلي.

وقدم حماقي أغنية "فوق الكل" وهي من كلمات الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، وألحان عمرو مصطفى، توزيع موسيقي أحمد الموجي ، ومكساج وديجيتال ماستر طارق مدكور

- أغنية فوق الكل - حماقي:

وقدم حماقي أغنية بعنوان "فوق الكل" وذلك احتفالا بالنادى الاكثر تتويجا على مستوى أمدية العالم.

- أغنية نادي المبادئ - لؤي:

وقدم المطرب لؤي أغنية نادي المبادئ والتي تعاون فيها مع كل من الشعر الغنائي أمير طعيمة، والملحن هشام جمال، والموزع الموسيقي مادي.

- الأهلي كيان - إيهاب توفيق:

- أنا الأهلي - أمير عيد:

- سلام للأهلي – سعد الصغير:

- ملوك افريقيا – سعد الصغير:

- الـ9 يا أهلي حبيب الملايين – حجازي متقال:

مهرجان الأهلى فوق الجميع - حمو بيكا:

القاضية ممكن - طارق الشيخ:

نسر خرج عن السيطرة:

أهلاوي أنا - عبد الباسط حمودة:

أهلاوي وبس - لقاء سويدان وعماد كمال:

الأهلي كيان:

- الأهلي ده حياتنا:

أغاني قدمت لنادي الزمالك:

ويعتبر الملحن والمطرب عزيز الشافعي أكثر نجوم الغناء الذي قدموا ألبوم كامل وعدد كبير من الأغنيات لنادي الزمالك ومنها:

- زملكاوي أنا – عزيز الشافعي:

يا زمالك منصور – هاني شاكر:

- جماهيره في ضهره – كريم محسن:

- عمر كمال

- في التالتة يمين – أحمد طارق يحيى:

- أسلوب حياة - دنيا الحلو وسلمى عز الدين:

- مهرجان المارد الأبيض – حمو بيكا: