الأهلي والزماك في مايو: أبناء ميت عقبة يحصدون 5 انتصارات.. وأبناء الجزيرة يتفوقون بـ17 هدفًا

رغم أن مباريات القمة فى شهر مايو تحمل ذكرى سيئة للزمالك الذى نال هزيمة تاريخية أمام منافسه التقليدى هى الأكبر فى تاريخ مباريات القمة ببطولة الدورى بنتيجة ١- ٦ يوم ١٦ مايو ٢٠٠٢، فإن شهر مايو هو الشهر الوحيد الذى تفوق فيه الزمالك فى مباريات القمة برصيد ٥ انتصارات مقابل ٤ انتصارات للأهلى، وانتهت ٣ مباريات بالتعادل، لكن الأحمر يتفوق تهديفيًا برصيد ١٧ هدفًا مقابل ١٢ هدفًا للأبيض. وفاز الزمالك ٢- ١ يوم ٢٧ مايو ١٩٦٠، وسجل الهدفين خليل قدرى، بينما سجل صالح سليم هدف الأهلى، وفى ٤ مايو ١٩٨٤ فاز الزمالك بهدف سجله أيمن يونس، وفى ٢٦ مايو ١٩٨٥ فاز الأبيض بهدفين سجلهما طارق يحيى وكوارشى، مقابل هدف سجله علاء ميهوب، كما حقق فوزه الرابع يوم ١٥ مايو ٢٠٠٤ بنتيجة ٢- ١، وسجل بشير التابعى وعبدالحليم على هدفى الزمالك ومحمد أبوتريكة هدف الأحمر.

وحقق الزمالك آخر انتصارته يوم ٢١ مايو ٢٠٠٧ بهدفين نظيفين سجلهما تامر عبدالحميد وجمال حمزة. فى المقابل، فاز الأهلى ٣- ١ يوم ٢٣ مايو ١٩٥٨، وسجل صالح سليم هدفين وسيد الضوى للأهلى وعصام بهيج للزمالك، وفى ١٥ مايو ١٩٩٨ فاز الأهلى بهدفين نظيفين سجلهما فيليكس أبواجى وحسام حسن، ثم حقق المارد الأحمر فوزه التاريخى بنتيجة ٦- ١ يوم ١٦ مايو ٢٠٠٢، وسجل خالد بيبو ٤ أهداف «سوبر هاتريك»، وكل من رضا شحاتة وإبراهيم سعيد هدفًا، بينما سجل حسام حسن هدف الزمالك. وحقق الأهلى آخر انتصاراته يوم ١٤ مايو ٢٠٠٦ بهدفين نظيفين سجلهما عماد متعب ومحمد أبوتريكة.

المباريات الثلاث التى انتهت بالتعادل منها مباراتان بالتعادل السلبى يومى ١٩ مايو ١٩٥٠، و١٤ مايو ١٩٨٢، ومباراة تعادل إيجابى ١- ١ يوم ٣١ مايو ١٩٦٣، وسجل رفعت الفناجيلى للأهلى وعبده نصحى للزمالك. وتصدر خالد بيبو قائمة هدافى مباريات القمة فى شهر مايو برصيد ٤ أهداف، يليه صالح سليم برصيد ٣ أهداف، ومحمد أبوتريكة برصيد هدفين، بينما يوجد لاعب واحد فى الزمالك سجل هدفين وهو خليل قدرى.