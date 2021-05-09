الزمالك يسعى للثأر والأهلى يبحث عن الصدارة فى القمة ١٢٢

بين رغبة الزمالك فى الثأر لهزيمته فى الدور الأول وسعى الأهلى لتأكيد التفوق، تقام فى التاسعة والنصف مساء غد مباراة القمة ١٢٢ على استاد القاهرة فى الأسبوع الحادى والعشرين للدورى الممتاز.

ويتصدر «الزمالك» جدول الدورى برصيد ٤٤ نقطة من ٢٠ مباراة، يليه الأهلى برصيد ٤٠ نقطة من ١٨ مباراة وله مباراتان مؤجلتان مع أسوان والمقاصة، لذا فإن الفوز مهم للفريقين، لأنه يعنى للزمالك تأكيد صدارته للدورى حتى لو فاز الأهلى فى مباراتيه المؤجلتين، بينما يعنى للأهلى تقليص الفارق إلى نقطة واحدة والاقتراب من القمة.

وفنيًا، قد لا تخرج المباراة بالشكل الذى يرضى الجماهير، خاصة أن الفريقين يعانيان من الإرهاق رغم استعادتهما نغمة الانتصارات، الخميس الماضى، بفوز الأهلى على الاتحاد السكندرى والزمالك على سموحة بنتيجة واحدة، وهى هدفان مقابل هدف.

ويعد «الزمالك» أكثر استقرارًا من الناحية الفنية ويدخل المباريات بتشكيل ثابت غالبًا عكس الأهلى الذى يعانى من غياب ٣ لاعبين مؤثرين هم: على معلول وحمدى فتحى وجونيور أجاى.

ورغم فوز الأهلى فى مباراة الدور الأول، إلا أنه فقد بعدها ٨ نقاط بالهزيمة أمام سموحة وغزل المحلة والتعادل مع الجونة، والظاهرة الواضحة أن شباكه اهتزت فى كل المباريات التى خاضها بعد القمة، مما يؤكد وجود خلل فى الدفاع وحراسة المرمى رغم مشاركة محمد الشناوى فى كل المباريات وعودة محمد هانى وبدر بانون.

ويدرك الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، أن الهزيمة اليوم ستؤثر سلبًا على ثقة جماهير الأهلى فى قدراته، ورغم فوزه على الزمالك مرتين فى نهائى دورى أبطال إفريقيا والدور الأول فى الدورى، فإن أداء الفريق لم يكن مقنعًا وكان الزمالك الأفضل فى المباراتين، خاصة فى الشوط الثانى.

ويسعى «موسيمانى» لاستغلال بطء حمزة المثلوثى، الظهير الأيمن للزمالك، بالدفع بطاهر محمد طاهر فى مركز لاعب الوسط الأيسر لإتاحة الفرصة أمام عمرو السولية ومحمد مجدى أفشة وحسين الشحات للتسديد من خارج منطقة الجزاء.

وفى الوقت نفسه، حذر «موسيمانى» محمد هانى، الظهير الأيمن، من الإفراط فى أداء الواجب الهجومى نظرًا لخطورة أشرف بن شرقى هداف الزمالك والدورى برصيد ١٠ أهداف، كما طالب محمد شريف بالضغط على محمود علاء الذى تراجع مستواه بشدة فى المباريات الأخيرة.

ويضم تشكيل الأهلى المتوقع محمد الشناوى فى حراسة المرمى، ومحمد هانى ورامى ربيعة وبدر بانون وأيمن أشرف فى الدفاع، وحسين الشحات وعمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدى أفشة فى الوسط، وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف فى الهجوم.

وفى سياق آخر، تمثل المباراة أهمية كبيرة للفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، الذى خذل الجماهير البيضاء بالخروج من بطولة دورى أبطال إفريقيا والهزيمة أمام الأهلى، ولا بديل أمامه سوى الفوز لاستعادة ثقة الجماهير وقد يدفع الفرنسى بمحمد عبدالشافى فى مركز الظهير الأيسر لخبرته الكبيرة فى مثل هذه اللقاءات.

ومن المتوقع أيضًا أن يدفع بـ«شيكابالا وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقى وحميد أحداد» فى الخط الهجومى، مع الاعتماد على خطة تبادل المراكز لإرباك مدافعى الأهلى، ومشكلة «كارتيرون» ستكون فى وسط الملعب لتراجع مستوى فرجانى ساسى ووجود فارق فى القوة بينه وبين عمرو السولية وأليو ديانج، مما يزيد العبء على طارق حامد.

كما يواجه «كارتيرون» مشكلة أخرى تتمثل فى عدم التزام بن شرقى وشيكابالا بأداء الواجب الدفاعى، مما يؤدى لزيادة الضغط على ظهيرى الجانبين، لكنه يراهن على الإمكانات الفنية للاعبين وقدرتهما على تسجيل وصناعة الأهداف.

ويضم تشكيل الزمالك المتوقع محمد عواد فى حراسة المرمى، وحمزة المثلوثى ومحمود علاء ومحمود حمدى الونش ومحمد عبدالشافى فى الدفاع، وفرجانى ساسى وطارق حامد محورى الارتكاز فى الوسط، والرباعى الهجومى أحمد سيد زيزو وشيكابالا وأشرف بن شرقى وحميد أحداد.

فيما اختار اتحاد كرة القدم الحكم الدولى أمين عمر لإدارة مباراة القمة.