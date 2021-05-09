«الآثاريين العرب» يدين الاعتداءات الإسرائيلية على الحرم القدسي

أدان الاتحاد العام للآثاريين العرب برئاسة الدكتور محمد الكحلاوي، الاعتداءات الإسرائيلية على الحرم القدسي، مؤكدًا أن مخاطر المحاولات الإسرائيلية للنيل من الحرم القدسي هي مخططات معدة سلفًا وتقوم قوات الاحتلال بوضع السيناريوهات لتطبيقها في محاولات من أجل تقسيم الحرم القدسي.

وقال الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير المكتب الإعلامي للاتحاد، في بيان اليوم، إن الاتحاد يناشد منظمة اليونسكو والمنظمات الإقليمية المعنية بالثقافة وحماية التراث الحضاري والإنساني وكذلك منظمة العالم الإسلامي وجامعة الدول العربية والمجتمع المدني الدولي للتصدي للهيمنة الإسرائيلية على المقدسيين العُزَّل بمنعهم من إقامة شعائرهم بالمسجد الأقصى، إضافة إلى قيام الشرطة الإسرائيلية بالدخول إلى المسجد الأقصى، ومهاجمة المصلين العزل في مشهد مروع.

وأكد أن ما تقوم به إسرائيل من تكرار هذه الاعتداءات لم ولن يكون مبررًا لاستباحة التراث الحضاري الإسلامي بالقدس الشريف، مشيرا إلى أنه قد سبق وأصدر الاتحاد العام للآثاريين العرب بيانات يوضح فيها ويكشف كافة هذه المخططات الصهيونية للنيل من الأقصى، ويجب علينا أن نبطل كل هذه المحاولات العدوانية وفضحها أمام العالم.

وشدد على ضرورة أن تقوم منظمات المجتمع المدني والأمم المتحدة بمسئوليتها تجاه ما تقترفه إسرائيل في حق مقدساتنا وفي حق الشعب الفلسطيني.

وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلي، أمس السبت، واصلت الاعتداء على المواطنين الفلسطينيين في القدس، واعتدت على المصلين في المسجد الأقصى المبارك، كما هاجم المستوطنون منازل المواطنين بالخليل، واستهدفت قوات الاحتلال الصيادين والمزارعين في غزة وخان يونس.

اعتدت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء السبت، على المواطنين المتوجهين إلى المسجد الأقصى المبارك، وأصابت شابا بجروح واعتقلت آخر.

وقال شهود عيان إن قوة من جيش الاحتلال اعتقلت الشاب ليث غيث في محيط باب حطة، فيما أطلقت قنابل صوت تجاه المارة ما تسبب بإصابة مواطن بجروح، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

واندلعت مواجهات مع الاحتلال، الليلة، قرب باب العامود بالقدس المحتلة، التي أفرغت المواطنين من المكان بالقوة بعد الاعتداء عليهم واعتقلت ثلاثة منهم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتدت على المواطنين المتواجدين في محيط باب العامود بعد أن اعتدت قوات الاحتلال عليهم.

وامتدت المواجهات إلى شارع السلطان سليمان، ولاحقت قوات الاحتلال المواطنين في شارع السلطان سليمان وقرب باب الساهرة.

واستخدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قوات الخيالة من أجل الاعتداء على المواطنين والمارة في باب العامود وشارع السلطان سليمان وقرب باب الساهرة.

ومنعت شرطة الاحتلال، الليلة، الطواقم الطبية من تقديم العلاج للمواطنين المصابين قرب باب العامود وفي حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.