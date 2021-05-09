مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 27: خالد سرحان يذبح شقيق أحمد العوضي

استطاع مسلسل اللي مالوش كبير أن يحقق نجاح كبير خلال الفترة الماضية بسبب تصاعد أحداثه التي جعلته يتصدر قائمة الأكثر بحثًا في محرك البحث العالمي جوجل.

أحداث مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 27

وشهد مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 27 أحداث شيقة ومثيرة خاصة بعد تدبير "رفعت الدهبي" خالد سرحان، لقتل كل المقربين من "الخديوي" أحمد العوضي انتقامًا منه، واتفق مع أعداء الخديوي ليساعدوه في هذا الانتقام، ومنهم أحمد عبدالله محمود الذي اقترح أن يكون أول الضحايا هو "مالك" شقيق الخديوي.

عائلة غزل تزورها في منزل الخديوي في اللي مالوش كبير الحلقة 27

وحرص أفراد أسرة "غزل" ياسمين عبد العزيز على زيارتها في منزل زوجها "سيف الخديوي" أحمد العوضي، ودارت بينهم العديد من المواقف الكوميدية، خاصة بين "مفاتن" إيمان السيد، وشقيقات "غزل" بعدما صارحتهم بأنها تشعر بعدم الارتياح تجاههم.

خالد سرحان يورط محمود حافظ في قتل شقيق العوضي في اللي مالوش كبير الحلقة 27

استطاع أحد رجال "رفعت الدهبي" خالد سرحان، أن يهكر حساب "مينا" محمود حافظ على واتس أبن، ليرسل من خلاله إلى "مالك" شقيق الخديوي، ويخبره بأنه يريد مقابلته في العنوان الذي أرسله له، ولكن "مالك" لم يعلم أنه فخ من أعداء شقيقه، ويذهب بالفعل إلى هذا العنوان ويتفاجأ بوجود كل أعداء شقيقه يلتفون حوله وظل يتوسل لهم أن يتركوه، ولكن كل محاولاته بائت بالفشل.

خالد سرحان يذبح شقيق أحمد العوضي في اللي مالوش كبير الحلقة 27

وانتهت أحداث مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 27 على مشهد مؤثر وهو وقوع "مالك" شقيق الخديوي في يد أعداؤه وهم خالد سرحان وأحمد عبدالله محمود وآخرين، ونجحوا في خطتهم الأولى وهي قتل شقيقه "مالك" عن طريق ذبحه، وإلقاء جثته امام منزل الخديوي في المنطقة الزراعية، ومن المقرر أن تكشف حلقة غد الاثنين التي تعرض على شاشة قناة سي بي سي في تمام الساعة التاسعة مساءً رد فعل الخديوي بعد مشاهدة شقيقه مذبوح وكيف سيكتشف أعداؤه وخطتهم قبل أن يقتلوا زوجته “غزل” وصديقه “مينا”.