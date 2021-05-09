لليوم الثالث.. دوريات بأنحاء القاهرة لإلزام المحال التجارية بمواعيد الغلق

تواصل الجهات المعنية عمل دوريات مستمرة بمختلف أنحاء القاهرة لليوم الثالث على التوالي لإلزام المحال التجارية بمواعيد الغلق التي أقرتها الحكومة خلال اجتماعها الأخير، وشنت حملة موسعة لمتابعة الانضباط بالشوارع وإغلاق المحال والمقاهي والمولات التجارية وإغلاقها في تمام التاسعة مساء.

وكانت رئاسة الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد أعلنت عن مجموعة من القرارات ضمن الإجراءات الاحترازية والتعامل مع أزمة فيروس كورونا خلال أسبوعين المتعلقة بعيد الفطر المبارك والتي بدأ تطبيقها صباح الخميس 6 مايو ولمدة أسبوعين.

وتضمنت الإجراءات مجموعة من القرارات وهي أن تغلق جميع المحال، المولات التجارية، المقاهي، دور السينما والمسرح، الكافيهات، والكافيتيريات في تمام الساعة التاسعة مساء، وذلك بهدف تلاشي الزحام على المحال والأماكن العامة خلال الأيام الجارية والحد من تفشي فيروس كورونا.

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