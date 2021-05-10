الإثنين 10 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 8 عاطلين بحوزتهم أسلحة ومخدرات في حملة أمنية بالقليوبية

حبس
حبس

تمكنت أجهزة البحث الجنائي بالقليوبية، من ضبط 8 عناصر إجرامية شديدة الخطورة في حملة أمنية موسعة على تجار السلاح والمخدرات بالقليوبية قبل العيد حيث جري ضبط المتهمين وبحوزتهم 1300 جرام هيرويين و2 فرد وبندقية خرطوش في مدن شبين القناطر وطوخ ومركز بنها.

وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابات المختصة التحقيق وأمرت بحبس المتهين 4 أيام على ذمة التحقيقات وتحريز المضبوطات وإرسالها للمعمل الجنائي.

وكانت المعلومات السرية قد وردت للواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية عن قيام 8 من العناصر الإجرامية بشبين القناطر ومركز بنها وطوخ بالإعداد لصفقات مخدرات لتوزيعها في عيد الفطر على عملائهم تحت حماية السلاح الناري وحيازتهم لأسلحة خرطوش.

وأخطر اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية فكلف اللواء خالد المحمدي بشن حملة موسعة علي بؤر المتهمين وضبطهم وبحيازتهم المخدرات والأسلحة النارية.

ففي مركز شبين القناطر تمكن العميد محمد حسمي رئيس فرع البحث الجنائي من ضبط كلا من ع م 25 سنة عاطل وم م 24 سنة وم ص 25 سنة وز ا 23 سنة وجميعهم عاطلين من قرية طحانوب لإدارتهم دولاب مخدرات وبحوزتهم 250 جرام هيرويين وسلاح ناري فرد خرطوش و4 محمول وبمواجهتهم قرروا أن المخدرات للإتجار والسلاح لحماية تجارتهم الآثمة وأنهم كانوا يعدون لتوزيع الكمية في عيد الفطر وبالعرض على النيابة قررت حبسهم وطلب تحريات المباحث.

وفي مركز بنها تمكن المقدم أحمد عبد المنعم من ضبط كلا من ر س 29 سنة من قرية بتمدة وسبق اتهامه في 3 قضايا مخدرات وم ع 50 سنة من عزبة فرج دائرة المركز سبق اتهامه في قضية مخدرات وبحوزتهما 3 طلقات و200 جرام هيرويين و2 هاتف محمول وبمواجهتهم اقروا بحيازتهم المخدرات والسلاح للإتجار وبالعرض علي النيابة قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق وطلب تحريات المباحث.

وفي مركز طوخ تمكن المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز طوخ من ضبط خ ا 21 سنة وع ف 21 سنة من قرية اجهور الكبرى عاطلين بحوزتهم 850 جرام هيرويين مخدر وبندقية خرطوش وبمواجهتهما اقرا بحيازتهما للمخدرات للاتجار وتوزيعها على عملائهما في العيد وبعرضهما علي النيابة قررت حبسهما علي ذمة التحقيق 4 أيام.

مخدرات حملة القليوبية الأسلحة النارية امن القليوبية

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