«الاختيار 2».. تفجير بؤرة شديدة الخطورة للإرهابيين.. وقتل الضابط الخائن حنفي جمال

تناولت الحلقة الـ28 من مسلسل «الاختيار 2» المعروض علي قنوات المتحدة، عملية مقتل الإرهابي خيرت السبكي والضابط الخائن حنفي جمال.

ونعرض لكم في هذا التقرير تفاصيل عملية قتل الإرهابين بالطيران.

استهدف الجيش المصري في 17 نوفمبر 2018، عددًا من أوكار الإرهاب، أعلن بعدها تنظيم ولاية سيناء، مقتل أمير التنظيم الإرهابي، كما أعلنوا قتل الإرهابي خيرت السبكي والارهابي حنفي جمال.

والإرهابي خيرت السبكي من مواليد القاهرة عام 1991، وتخرج في كلية الشرطة عام 2012، وكان ضمن المشاركين من قوات الأمن في فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة يوم 14 أغسطس 2013.

انضم السبكي إلى العمليات الخاصة، لكنه ظهر على أرائه التشدد، وأسهم في ذلك حضوره دروسًا دينية عند أحد الشيوخ المتشددين فكريًا، ولكن بعد وصول معلومات للأمن الوطني والأمن المركزي، تم إبعاده من العمليات الخاصة نهائيًا، ونقله إلى مديريات أمن بعيدة مثل الوادي الجديد وكفر الشيخ.

ليعلن بعد ذلك انضمامه و3 ضباط آخرين من دفعة 2012 إلى ما يسمى بتنظيم ولاية سيناء، وتبين انقطاعهم عن العمل نهاية أبريل 2016، وتم التحذير من قطاع الأمن الوطني بخصوص الضباط الأربعة وأرفقت به صورهم، يطالب بتشديد الخدمة والحراسة على جميع البوابات والمنافذ الخاصة بتأمين قصر الاتحادية ومقار أخرى، وعدم السماح لأي فرد أو مركبة بالاقتراب من البوابات والأسوار وتفتيشها تفتيشا دقيقا، والإبلاغ الفوري عند التعرف على الأشخاص الأربعة، وذكر أسماء الضباط رباعية وتواريخ ميلادهم وسنة تخرجهم.

وأطلق "السبكي" على نفسه "أبو على"، وتبين من التحقيقات أنه كان يدرب الإرهابيين في سيناء ويخطط لعدد من جرائم اقتحام مواقع للجيش والشرطة، وتورط والضباط الثلاثة السابق ذكر أسمائهم في قضايا إرهابية.

وظهر دور الضابط الخائن خيرت السبكى فى إحدى حلقات المسلسل وهو يعلق على سؤال لماذا يتم استهداف رجال الشرطة من قبل الإرهابيين؟.