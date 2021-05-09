الإثنين 10 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«باتشيكو كان مكوجي والأهلي بيكسب بالحظ».. أبرز تصريحات رضا عبد العال في شيخ الحارة

رضا عبد العال وشيخ
رضا عبد العال وشيخ الحارة

أثار رضا عبدالعال، المدير الفني السابق لنادي طنطا الأحد، الجدل مجددًا خلال حلوله ضيفًا على إيناس الدغيدي، مذيعة برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، المُذاع على شاشة "القاهرة والناس".

تصريحات رضا عبد العال في شيخ الحارة

«الدستور» ترصد أبرز ما جاء في تصريحات المدير الفني السابق لنادي طنطا.
- الكابتن ربيع ياسين كان بيقف على المنصة في اعتصام النهضة، وعماد النحاس كان بيرقص في الاعتصام، وده ظهر في فيديوهات منتشرة على يوتيوب، ولو كذبا الفيديوهات سأعتذر لهما.
- كارتيرون لا يصلح لتدريب الفريق، ومثله مثل باتشيكو: "باتشيكو وكارتيرون لا يصلحان لتدريب مركز شباب.. باتشيكو كان مكوجي.. وهما وموسيماني بينصبوا على مصر".
- كارتيرون قبل رحيله في فترة التدريب الأولى له مع نادي الزمالك كان سببًا في خسارة الفريق للدوري، ولا يمتلك فكرا جيدا، والأندية المصرية تتهافت على الفرز الخامس من المدربين الأجانب.
- ليس هناك رئيس ناد جرئ في الدوري الممتاز قادر على التعاقد معه لتدريب فريقه، مشيرًا إلى أنه صارم في التعامل، وأحسن مدرب يتعامل مع اللاعبين، لكن هناك دائمًا صدام مع الإدارات.

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- «بيراميدز» فقد رونقه بعدما تركه تركي آل الشيخ، مشيرًا إلى أنه كان يدعم اللاعبين قبل أي مباراة كبيرة.
- وجود تركي آل الشيخ في «بيراميدز» كان سببًا في تكوين حالة شد وجذب، موضحًا أن الإدارة الحالية للنادي تعمل في صمت.
- بيراميدز عندهم لاعيبة أحسن من الأهلي والزمالك بس المشكلة معندهمش المدير الفني اللي يترجم إمكانيات الاعبين ويكون انسجام بينهم ليحصلوا على البطولات».
- أحمد مجاهد أحد رجال هاني أبو ريدة ومن الصعب ان يخرج عن طوعه  في عدم  تنفيذ أفكاره وقراراته، وبرغم انتقادى لأبو ريدة إلا أنه ادارته جيدة وهو الرجل المحنك الذي يصلح في هذا المكان
- لعبت 6 سنين في الزمالك وكنا بنلعب في رمضان الساعة 1 الضهر والأهلي بيلعب الساعة 9 بالليل ومكنش يجرؤ أي رئيس نادي يعدل مواعيد المباريات زي الأهلي لأنهم كانوا بيخافوا يروحوا اتحاد الكورة لكن لما جاء مرتضي منصور خلى للزمالك كيان".
- الأهلي منظومة متكاملة تساعد على نجاح أي مدرب، وانتصاراته لا تحسب لمدربه الجنوب أفريقي موسيماني.
- البطولة الأخيرة التي حصدها النادي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك لا تُحسب لموسيماني: "الأهلي كسب بضربة حظ.. كان في نية خالصة في الأهلي، ولعيبة في الزمالك نيتها مش كويسة".

رضا عبدالعال الاهلى الزمالك بيراميدز تصريحات رضا عبدالعال

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