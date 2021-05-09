الأحد 09 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«الاختيار 2»: الجيش يصطاد اثنين من الضباط الخائنين ويثأر لشهداء الواحات

مسلسل الاختيار 2
مسلسل الاختيار 2

شهدت الحلقة الـ27 من مسلسل (الاختيار 2) تصدي قوات الشرطة لهجوم إرهابي على كمين الميدان في شمال سيناء حيث شهد استهداف شقيق ضابط الأمن الوطني زكريا (كريم عبد العزيز) الذي أصيب بطلق ناري، وتعرف والدته بالأمر وتعنفه على إخفاء حقيقة خدمته في سيناء.

على الفور تشن القوات المسلحة هجومًا مركزًا على موقع المعسكر الإرهابي الذي يتواجد فيه اثنين من الضباط الخائنين لوطنهم (خيرت السبكي وحنفي جمال) وتدك المعسكر وتنجح في تصفيتهم وسط فرحة كريم عبد العزيز ورجال الأمن الوطني الذين ثأروا للدماء البريئة التي دافعت عن تراب الوطن في العديد من الغمليات والتي كان آخرها شهداء الواجب في الواحات.

مواعيد مسلسل الاختيار 2 

(الاختيار 2) بطولة الفنان كريم عبد العزيز وأحمد مكي والذي يعرض  حصريًا عبر قنوات أون في التاسعة والنصف مساءً، ويعاد مرتين يوميًا الاولى في الرابعة صباحا والثانية في الثالثة والنصف عصرًا على القناة العامة، مع العرض 3 مرات يومًيا عبر قناة أون الأولى في تمام الساعة الحادية عشرة مساء.

أبطال وصناع مسلسل الاختيار 2

والمسلسل من المسلسلات الضخمة هذا العام ويعدا متدادًا لنجاح الجزء الأول من الاختيار الذي قدم العام الماضي ولعب فيه البطولة أمير كرارة وعدد كبير من الفنانين والنجوم على رأسهم كريم عبد العزيز، أحمد مكي، بمشاركة مميزة من الفنان إياد نصار، والفنانة إنجي المقدم، وبشرى، ورياض الخولي، وأحمد حلاوة وأسماء أبو اليزيد، وهادي الجيار، وعدد كبير من الشباب الذين يتواجدون للمرة الأولى في الدراما المصرية، كما يشارك عدد من ضيوف الشرف مثل بيومي فؤاد وكريم فهمي وأحمد شاكر وأشرف عبد الباقي، والعمل من تأليف هاني سرحان، ومن إخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي، ويعرض «الاختيار 2» بصورة حصرية 

الاختيار 2 خيرت السبكي حنفى جمال مسلسل الاختيار 2 مسلسل الحلقة 27

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