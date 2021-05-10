الإثنين 10 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

كيف جسّد مصطفى صديق طفولة طارق لطفي في «القاهرة كابول»؟

القاهرة كابول
القاهرة كابول

أعرب مصطفي صديق عن سعادته بالوقوف أمام الفنان طارق لطفي في المسلسل الرمضاني (القاهرة كابول) والذي يجسّد فيه دور طارق لطفي في مرحلة الطفولة، مؤكدًا أنه كان مرشحًا في البداية لتجسيد شخصية نجله إلاّ أن مخرج العمل هو مَن رشحه لدور مرحلة الطفولة.

قال صديق، لـ"الدستور"، إنه قام بعمل أوديشن علي الدور في البداية من خلال الكاستينح ديركتور أحمد تمام، وكان دوره في الأساس نجل طارق لطفي، وقام بعمل أوديشن خاص بالشخصية إلاّ أنه تم ترشيحه لدوره الحالي وهو شخصية رمزي.

أضاف أن التحضيرات الخاصة بالشخصية كانت من خلال مخرج العمل الذي أكد ضروره الاعتناء بتفاصيل الشخصية خاصة فكرة أن رمزي كان معقدًا ويرى نفسه أفضل من الجميع عندما يجتمع بأصدقائه، لافتًا إلى أن مشاهده كانت بالكامل مع محمد عز الذي تعاون معه لإظهار طريقة جيدة في الدور.

وعن أول يوم تصوير للدور قال مصطفى:"كنت متوتر شوية، لأن أول مرة أروح اللوكيشن وأشوف العدد ده من الناس، إلا أن المخرج حسام علي ومحمد عز قاما بتهدئتي وتلخيص الدور لي، ومع الأيام أصبح الأمر سهلاً، خاصة مع وجود ممثلين في مثل سني، وكنت أكثر تركيزًا":"أصعب المشاهد كانت عند تصويري رومانسي، فكنت مكسوف جدًا، ما أفاد الدور لأن شخصية رمزي كانت خجولة جدًا، وكان لا يرغب في أن يكون مثل أقرانه باعتبار أن هذا حرام".

مصطفي أحمد وعي لون ابو ممثل استاذ القاهرة كابول انتهاء أودي الشخصية تطرف رومانسي

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