الإثنين 10 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

القبلة

«البودشيشية» تحتفل بليلة القدر «أونلاين» بمشاركة علماء وشيوخ

البودشيشية تحتفل
البودشيشية تحتفل بليلة القدر

تحتفل مشيخة الطريقة القادرية البودشيشية ومؤسسة الملتقى بشراكة مع مؤسسة الجمال مساء الأحد، بليلة القدر أونلاين، بمشاركة فاعلة ووازنة من العلماء والشيوخ والمفكرين من جميع أنحاء العالم حيث اعتادت مشيخة الطريقة البودشيشية ومراكزها العلمية والدينية والفكرية للاحتفال بهذه المناسبة العطرة كل عام بمقر الزاوية الأم بمداغ، لكن هذا العام بسبب انتشار فيروس كورونا القاتل تم تنظيم الإحتفالية آون لآين عبر شبكة الإنترنت.

قالت الطريقة البودشيشية فى بيان اليوم: "نتشرف بدعوتكم إلى المشاركة والتفاعل مع الليلة الروحية الرقمية لإحياء ليلة القدر التي ستنظم عبر البث المباشر على صفحة مؤسسة الملتقى بالفيسبوك واليوتيوب، وذلك نظراَ لهذه الليلة المباركة التي يحييها أهل التصوف حول العالم الإسلامي، إيماناً منهم بقدر هذه الليلة المباركة. 
 

وتابع أنه سيتم تنظيم الإحتفالية مساء اليوم الأحد   26 رمضان 1442 الموافق ل 9 مايو 2021 على الساعة العاشرة مساء بتوقيت المغرب ، وستعرف هذه الليلة المباركة بث كلمة توجيهية لشيخ الطريقة القادرية البودشيشية فضيلة الدكتور مولاي جمال الدين حفظه الله بالإضافة إلى مشاركة مجموعة من العلماء والسادة الدكاترة الأجلاء، إلى جانب نخبة من المقرئين والمادحين المجيدين من داخل المغرب وخارجه.
 

ويلقي الدكتور منير القادري البودشيشي، كلمة بمناسبة هذه المناسبة الجليلة، حيث سيتحدث عن فضل ليلة القدر وكيفية الإحتفال بها وماينبغي على المسلم تأديته في هذه الليلة المباركة التي يذكر المسلم فيها ربه بالصلاة والدعاء وقراءة القرآن.

وتنتسب الطريقة القادرية البودشيشية إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني الذي ظهر في القرن الخامس الهجري، أما لقب البودشيشية، فقد اكتسبه بواسطة الشيخ علي بن محمد الذي حمل لقب "سيدي علي بودشيش" لكونه كان يطعم الناس أيام المجاعة -طعام الدشيشة - بزاويته.


من بين شيوخ الطريقة القادرية البودشيشية في المغرب  الشيخ سيدي المختار بن محي الدين (ت 1914) والشيخ سيدي أبو مدين بن المنور (ت 1955). الذي أخرج الطريقة من مرحلتها التبركية إلى السلوك التربوي، وقد حصل على الإذن بالتربية الذي حصَّله بعد بحث ومجاهدة روحية شاقة.

الطريقة البودشيشية تحتفل ليلة القدر المغرب اون لاين

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