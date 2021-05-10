القمة 122: فنانون تراجعوا عن تشجيع فرقهم وآخرون ندموا على تصريحاتهم

ساعات قليلة تفصلنا عن اللقاء الثاني والمرتقب بين الأهلي والزمالك في مسابقة الدوري الممتاز، بعدما فاز الأحمر على غريمه التقليدي في اللقاء الأول بنتيجة 2/1، وكثير منا يعلم أن هناك علاقة وطيدة بين نجوم الفن والكرة ونزاعات عديدة وتصريحات جريئة بين أهل الفن وبين جمهورهم سواء بشكل كوميدي أو جاد.

ومن المثير للجدل خلال الفترة الماضية تصريحات بعض نجوم الفن الجريئة عن تغيير رأيهم في تشجيع فريقهم لصالح فريق آخر، لأسباب صرحوا عنها من خلال استضافتهم في بعض البرامج أو من خلال صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

تشجيع بدون تعصب

هناك عدد من النجوم يشجعون فريقهم المفضل دون أي تعصب، بل ويتمنون له الفوز والتأهل دون إزعاج كالفنان ماجد المصري الذي يشجع الأبيض منذ صغره، ولم يغير رأيه تمامًا طوال فترة تشجيعه له ويحرص دائمًا على الدعاء بالفوز لفريق الزمالك قبل أي مباراة.

وكذلك الفنانة رشا مهدي التي تشجع فريقها الزمالك ودعمت من قبل حملة تشجيع بلا تعصب، وكانت قد صرحت عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلة: "يا ريت الجمهور يوصلوا أن اللعيبة بتحب بعض وبيتنافسوا وقت الماتش بس وأن الحماس والتشجيع عمره ما بيكون بالتطاول..لا_للتعصب‎، الرياضة أخلاق".

أما الفنانة ندى بسيوني فتشجع نادي الأهلي، ودائمًا ما تفضل أن تشاهد ديربي الأرض منفردة، خاصة وأن معظم المقربون لها يشجعون الملكي، وتنوه دائمًا أن الروح الرياضية وعدم التعصب هو الأفضل بين جمهور الناديين.

كما يشجع النجم أحمد السقا فريق الزمالك، ويتمنى له الفوز والتتويج على الدوام، خاصة أنه زملكاوي أبًا عن جد حسبما صرح خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "زملكاوي" مع الإعلامي خالد الغندور، وكشف أنه كان يلعب بالزمالك في طفولته ولعب فترة أخرى في نادى الصيد مع بعض نجوم الأبيض.

بينما صرح المطرب الشعبي حسن شاكوش خلال استضافته في إحدى البرامج التلفزيونية أنه يشجع الأهلي وكذلك الاسماعيلي، خاصة أنه كان يلعب في الناديين قبل دخوله عالم الغناء في المهرجانات:"كنت بلعب مدافع مساك، وأنا أهلاوي إسمعيلاوي، وكانوا يشبهونى دائمًا بالكابتن عماد النحاس وإبراهيم سعيد، وكان الأخير مثلى الأعلى، ولقب شاكوش جاء من خلال لعبى كرة القدم، حيث كنت مدافع شرس".

نجوم أثاروا الجدل بتصريحاتهم

من جانب آخر، هناك عدد من النجوم أثاروا ضجة واسعة حول تغيير رأييهم في تشجيع فريقهم، وأصبحوا يشجعون نادي آخر، ومن أبرزهم الكينج محمد منير، الذي أثار جدل كبير فور تصريحه في برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس عن تشجيعه لنادي الأهلي مؤخرًا بدلًا من الزمالك قائلًا: "كنت مشجعًا لنادي الزمالك وفي الفترة الأخيرة أحب لاعبي الأهلي"، كما شاركت صفحة نادي الأهلي صورة للكينج محمد منير وهو يوقع على تيشيرت النادي تأكيدًا لتشجيعه للفريق: "إلى أبنائي كل اللاعبين محبتي لكم إلى الأبد وتسقط العنصرية ".

أما نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر فقد اثار الجدل بعدما صرح خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الجول" عن سوء أحوال نادي الزمالك تحديدًا منذ تجميد مجلس الإدارة السابق نوفمبر الماضي، بداعي وجود مخالفات مالية، لافتًا إلى أن جميع قرارات حل وتجميد مجالس الأهلي لا يتم العمل بها، بينما يتم حل مجلس الزمالك بشكل مستمر، عندما يكون فريق كرة القدم في أعلى مستوياته، وعلى مقربة من تحقيق العديد من الألقاب.

أضاف أمير الغناء العربي أن هناك عنصرية من بعض الشركات التابعة للدولة عن طريق تخصيص الأغاني للأهلي دون الزمالك، وإنفاق أموالها على رعاية النادي الأحمر وحده، مؤكدا أن هذا الأمر لا يحدث في الدوريات الأوروبية مثل الدوري الإنجليزي، مشيرًا إلى ان جمهور الزمالك يشعر بالغربة على أرضها، نظرا لما يعاني منه ناديهم.

بينما أعرب المطرب رامي صبري عن ندمه لتغيير مسار تشجيعه لنادي الزمالك خلال الفترة الماضية، وذلك خلال استضافته في برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، قائلاً إنه يرى شيكابالا هو "نمبر 1" في كرة القدم، مؤكدًا اعتزازه الشديد بتشجيع الزمالك، وأنه لا يؤيد فكرة عدم إعلان الفنان لتشجيعه فريق.

وقال صبري إنه أخطأ حين أعلن توقفه عن تشجيع الزمالك:"اتجننت لكن رجعت في كلامي بعد ساعتين"، مضيفًا أنه يقدر جمهور الأهلي، لكنه نشأ في عائلة تشجع الزمالك، لذلك كبر وهو يحب الفريق الملكي.