الأحد 09 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

فريق جراحة المنيرة العام يستأصل تمدد شرياني بالذراع لمريض غسيل كلوي

وزيرة الصحة
وزيرة الصحة

نجح فريق جراحة الأوعية الدموية بمستشفى المنيرة العام، في إجراء عملية طارئة وذات مهارة وهي استئصال تمدد شرياني بالذراع لمريض غسيل كلوي.

جاء ذلك بإشراف الدكتور أحمد حسن وهبي استشاري الجراحة العامة والأوعية الدموية والدكتور أحمد عبد السلام والدكتور محمد فهيم أخصائين الأوعية الدموية والدكتور سحر الريس رئيس قسم التخدير بالمستشفى والدكتور مصطفى زيكو استشاري التخدير.
وقال الدكتور أحمد حسن استشاري الجراحة العامة، إنه تم استئصال التمدد الشرياني بنجاح قبل حدوث أي مضاعفات كانت على وشك الحدوث وأهمها النزيف أو الانفجار في حالة تعرض هذا التمدد لأي إصابة مباشرة.
وقال استشاري الجراحة العامة إن هذا النوع من الجراحات الدقيقة تم استحداثه مؤخرا بالمستشفى لخدمة مرضى الفشل الكلوي، لافتا إلى استعداد المستشفى لاستقبال مثل هذا النوع من الجراحات.
من جانبه، قال الدكتور الدكتور محمد عزيز مدير عام المستشفى، إن هذه الحالة لم تكن الوحيدة والمستشفى يقدم كافة الخدمات الطبية بالعيادات الخارجية بأقسام الرمد والجراحة العامة والباطنة والأطفال والعظام والأنف والأذن وقسم خاص للنساء والتوليد وتنظيم الأسرة وقسم للأسنان.

مستشفي المنيرة العام تمدد شرياني بالذراع الجراحة العامة الخدمات الطبية العيادات الخارجية

الأكثر قراءة

شيكا وأوباما وزيزو.. مفاجأة كارتيرون في تشكيل القمة أمام الأهلي

مصدر أمني يكشف حقيقة حدوث انفجار بأحد خطوط الغاز في القليوبية

بث مباشر.. اللحظات الأخيرة لـ الصاروخ الصيني قبل سقوطه

ضبط متهم عرض 30 ألف جنيه رشوة على رئيس حي بالسيدة

أمطار ورياح وارتفاع شديد في الحرارة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

«الدوم».. من مقوي جنسي وعلاج للعقم لدى الفراعنة لعطارة أساسية بالأسواق الأسوانية (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مسلسل السد.. حلقة جديدة!

د. منى حلمى

أرفض كحك العيد!!

د.كريمة الحفناوى

هل نحن على أعتاب شرق أوسط جديد؟

د.مينا بديع عبدالملك

فى ذكرى رسامة بطريرك جليل

مؤمن المحمدي

الفيل فى المنديل

ماجد حبته

حلم توسيع مجلس الأمن

مدحت بشاى

مدحت بشاي يكتب: عندما أزالوا عنه غبرته الجميلة وكدرته التاريخية الجليلة

عبد الرحيم طايع

عبدالرحيم طايع يكتب: السوشيال ميديا وفقدان البريق

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

بعد الغليان في القدس: هل هناك مواجهة عسكرية بين حماس وإسرائيل قريبًا؟

بعد إطلاق صاروخ من غزة: تفاصيل الهجوم الإسرائيلي على موقع عسكري لحماس

بسبب قيود التنقل وإخلاء حي الشيخ جراح: استمرار المواجهات العنيفة في القدس