فريق جراحة المنيرة العام يستأصل تمدد شرياني بالذراع لمريض غسيل كلوي

نجح فريق جراحة الأوعية الدموية بمستشفى المنيرة العام، في إجراء عملية طارئة وذات مهارة وهي استئصال تمدد شرياني بالذراع لمريض غسيل كلوي.

جاء ذلك بإشراف الدكتور أحمد حسن وهبي استشاري الجراحة العامة والأوعية الدموية والدكتور أحمد عبد السلام والدكتور محمد فهيم أخصائين الأوعية الدموية والدكتور سحر الريس رئيس قسم التخدير بالمستشفى والدكتور مصطفى زيكو استشاري التخدير.

وقال الدكتور أحمد حسن استشاري الجراحة العامة، إنه تم استئصال التمدد الشرياني بنجاح قبل حدوث أي مضاعفات كانت على وشك الحدوث وأهمها النزيف أو الانفجار في حالة تعرض هذا التمدد لأي إصابة مباشرة.

وقال استشاري الجراحة العامة إن هذا النوع من الجراحات الدقيقة تم استحداثه مؤخرا بالمستشفى لخدمة مرضى الفشل الكلوي، لافتا إلى استعداد المستشفى لاستقبال مثل هذا النوع من الجراحات.

من جانبه، قال الدكتور الدكتور محمد عزيز مدير عام المستشفى، إن هذه الحالة لم تكن الوحيدة والمستشفى يقدم كافة الخدمات الطبية بالعيادات الخارجية بأقسام الرمد والجراحة العامة والباطنة والأطفال والعظام والأنف والأذن وقسم خاص للنساء والتوليد وتنظيم الأسرة وقسم للأسنان.