التحفظ على سائق دهس طفلا في العياط

تحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على السائق المتهم بدهس الطفل "حسين ح" 3 سنوات أمام منزله بعزبة علي بيه بدائرة مركز شرطة العياط جنوب الفيوم.

البداية بتلقي ضباط مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى مفادها استقبال الطفل "حسين ح" 3 سنوات جثة هامدة مصاب بكسور وكدمات ونزيف داخلي وادعاء حادث سيارة؛ وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء خروج الطفل أمام منزله صدمته سيارة أمكن ضبط قائدها وجرى التحفظ على الجثة داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة؛ كما تم التحفظ على السائق والسيارة المتسببة في الحادث وجار عرضه على جهات التحقيق.