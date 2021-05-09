الإثنين 10 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحفظ على سائق دهس طفلا في العياط

التحفظ على سائق دهس
التحفظ على سائق دهس طفلا

تحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على السائق المتهم بدهس الطفل "حسين ح" 3 سنوات أمام منزله بعزبة علي بيه بدائرة مركز شرطة العياط جنوب الفيوم.

البداية بتلقي ضباط مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى مفادها استقبال الطفل "حسين ح" 3 سنوات جثة هامدة مصاب بكسور وكدمات ونزيف داخلي وادعاء حادث سيارة؛ وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء خروج الطفل أمام منزله صدمته سيارة أمكن ضبط قائدها وجرى التحفظ على الجثة داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة؛ كما تم التحفظ على السائق والسيارة المتسببة في الحادث وجار عرضه على جهات التحقيق.

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