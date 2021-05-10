«نسل الأغراب» 27: السقا يخطف ابن أمير كرارة ودياب يتزوج ملك زاهر

عرض مسلسل نسل الأغراب الحلقة 27، مساء اليوم، على شاشة قناة أون وشهدت العديد من الأحداث الشيقة والمثيرة بين أحمد السقا وأمير كرارة، كما شهدت تحضير دياب لزواجه من ملك زاهر.

أحداث نسل الأغراب الحلقة 27

بدأت أحداث مسلسل نسل الأغراب الحلقة 27 من حيث انتهت السابقة وذلك من خلال مشهد مساومة "عساف" أحمد السقا لـ "جليلة" مي عمر، بأن تتزوجه مقابل الإعفاء عن ابنها "سليم" أحمد داش، وأن لا يقتله أو يقتل ابنه منها "حمزة" أحمد مالك، ما جعلها تضطر للموافقة على الزواج منه دون تردد حفاظًا على ابنائها.

السقا يخطف ابن كرارة في نسل الأغراب الحلقة 27

واختطف "عساف" أحمد السقا "سليم" أحمد داش ابن "غفران" أمير كرارة، وذلك ليساوم به "جليلة" مي عمر كما ينتقم من "غفران" الذي يبحث عن ابنه بلهفة شديدة بعد اختفاؤه دون معرفته إلى أين ذهب، ولكنه يشك في أن "عساف" له يد في اختفاء ابنه، وحاول التواصل معه ليهدده بانه إذا تأكد بأن له يد في اختفاء "سليم" ابنه سوف يقتله، ولكن "عساف" أصر على الانكار.

أحمد مالك يتبرأ من مي عمر في نسل الأغراب الحلقة 27

أثار موافقة "جليلة" على الزواج من "عساف" غضب "حمزة" أحمد مالك الذي ألقى اللوم عليها وهددها بانه سيتبرأ منها فور إتمام زواجها من "عساف" ولكنها انفعلت عليه خاصة وأنه لا يعلم مساومة "عساف" لها بقتل أبناءها.

وفي مشهد آخر، فوجئ "علي" دياب من قرار شقيقته "جليلة" بزواجها من عساف رغم أنها كانت ترفضه تمامًا، ولكنها رفضت الإفصاح عن سبب موافقتها.

دياب يتزوج ملك زاهر وكرارة يدبر لقتله

يجهز "علي" دياب لزواجه من "رغدة" ملك زاهر، رغم حزنه وحيرته بأنها ابنه حبيبته المتوفية "عزيزة" منة فضالي، لكنها الطريقة الوحيدة لانقاذ "رغدة" من شر ابيها.

من جهة أخرى يدبر "غفران" كرارة لقتل "علي" دياب، خلال حفل زفافه على "رغدة" ملك زاهر، وذلك انتقامًا منه بعد حبسه بالسجن.

وانتهت احداث الحلقة بقتل بكري الزلط كبير غجر زلط لأحد رجاله المقربين "طايل" بعدما انفعل الأخير عليه واستفزه بان يعاركه للانتقام منه بسبب حبيبته التي تتعرض للتحرش من قبل "بكري"، ولكن بكري قام بإطلاق الرصاص عليه وسط صراخ غجر زلط، من المقر أن تكشف حلقة غد الاثنين رد فعلهم ضد بكري.