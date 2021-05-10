رابط الاستعلام عن معاش «تكافل وكرامة» بالرقم القومى

تنشر《الدستور》طريقة الاستعلام عن معاش "تكافل وكرامة" بالرقم القومي، حيث تصرف وزارة التضامن الاجتماعى المعاش للمواطنين محدودي الدخل، والأسر الأكثر فقرا، والأيتام، والمسنين، حيث يستطيع المواطنون الاستعلام عن معاش "تكافل وكرامة" بالدخول على الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التضامن الاجتماعى.

وأطلقت وزارة التضامن الإجتماعى، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، برنامج "تكافل وكرامة"، لمساندة المواطنين الفقراء ومحدودى الدخل، وتوفير معيشة تحفظ كرامتهم، في ظل انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي

لديكم خلال التقرير التالى جميع التفاصيل عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي وهي كالآتي:

- يجب على المواطنين الدخول على الموقع الإلكترونى للاستعلام عن معاش "تكافل وكرامة" بالرقم القومى، والتابع لوزارة التضامن الاجتماعى من هنا.

- ثم يقوم المواطن الذي يهدف إلى الاستعلام بكتابة الرقم القومى لصاحب كارت "تكافل وكرامة"، والموجود في شهادة الميلاد، ثم الضغط على زر استعلام، وإذا كان المواطن يهدف إلى تسجيل شكوى يجب عليه الضغط على زر تسجيل شكوى.

- بعد ذلك يظهر للمواطن صفحة المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"، والبيانات الخاصة بهم، الاسم، والمحافظة، ونوع المعاش.

شروط برنامج تكافل وكرامة

- يجب على الأسرة المتقدمة لبرنامج "تكافل وكرامة" أن تكون لديها أبناء من حديثي الولادة، ويكون بمراحل التعليم المختلفة.

- لا يكون الزوج أو الزوجه أو المسن العاجز يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو بالقطاع الخاص بأجر تأمينى أكثر من 400 جنيه أو يتقاضى معاش تأمينى أو مساعدة ضمانية.

- الأفراد المتقدمين للبرنامج من المسنين بعمر يبدأ من 65 عامًا أو من أصحاب عجز أومرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي أو من الأيتام الذي لا ينالون الرعاية من الأب أوالأم.

- عدم ملكيته لمحل تجاري، أو يكون صاحب سجل تجارى.

- عدم امتلاك المواطن رؤوس مواشي بهدف الربح والتجارة، بالإضافة إلى عدم امتلاكه أرض زراعية، ولا يتقاضى معاشا تأمينيا أو مساعدة ضمانية.