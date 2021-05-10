الإثنين 10 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

عبير صبري تكشف كواليس 3 أعمال تعود معها للتصوير بعد العيد

عبير صبري
عبير صبري

عبّرت الفنانة عبير صبري عن سعادتها بتقديم شخصية صباح ضمن أحداث مسلسلها الجديد موسى للفنان محمد رمضان والذي اشتعلت أحداثه خلال حلقات ماراثون رمضان. 

وقالت عبير، لـ"الدستور"، إنها سعيدة بالتجربة التي لاقت عليها ردود أفعال إيجابية للغاية، مشيرة إلى أنها حاولت أن تقنع الجمهور بكل تفاصيلها التي كانت مرهقة للغاية. 

وعن جديدها، قالت عبير إنها ستعود لتصوير فيلم ليلة العيد مع المخرج سامح عبد العزيز، لعرضه خلال الفترة المقبلة، كما ستواصل تصوير آخر 3 أيام من أحداث فيلمها الجديد هارون الذي سيتم عرضه قريبًا، مؤكدة أنها تنتظر مشاركة الفنان بيومي فؤاد لتصوير عمل درامي جديد مكون من 60 حلقة سيتم تصويرها عقب إجازة عيد الفطر. 

ومسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.

ويشارك في الماراثون الرمضاني 29 مسلسلاً دراميًا من بينهما (نجيب زاهي زركش، اللي مالوش كبير، الاختيار 2 وملوك الجدعنة، الطاووس، ضل راجل، كوفيد 25، وأحسن أب ووكل ما نفترق، وقصر النيل، وهجمة مرتدة والقاهرة كابول وضد الكسر، حرب أهلية وعدد كبير من الأعمال الفنية التي كان لشركة سينرجي النصيب الأكبر منها بـ15 عملاً درامي لكبار النجوم والنجمات.

فيلم "ليلة العيد" تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج أحمد السبكى وبطولة يسرا، سميحة أيوب، ريهام عبدالعفور، سيد رجب، يسرا اللوزى، عبير صبرى، هنادى مهنى، محمد لطفى، نهى صالح، مايان السيد، عارفة عبد الرسول، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في يوم واحد على غرار أفلام "كباريه" و"الفرح" و"ساعة ونصف". وعرض لعبير صبري مؤخراً فى دور العرض السينمائية، فيلم "زنزانة 7"، بطولة نضال الشافعي، أحمد زاهر، مايا نصري، عبير صبري، منة ‏فضالي، مدحت تيخة، وأحمد التهامي، إيهاب فهمى، إيمى إسلام وتأليف حسام موسى وإخراج إبرام نشأت وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقى.

صلاح محمد رمضان صبري فواز سمية الخشاب عبير صبري السباق الرمضاني منذر رياحنه

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