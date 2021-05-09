الأحد 09 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ماكرون يدعو إلى اتحاد أوروبي أكثر مرونة وحزمًا في اتخاذ القرارات

ماكرون
ماكرون

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى اتحاد أوروبي أكثر مرونة، وأكثر سرعة وحزما في اتخاذ القرارات.

وخلال افتتاح المؤتمر حول مستقبل أوروبا، الذي يشكل إطارا لمشاورات واسعة النطاق مع المواطنين عبر منصة رقمية.. دعا ماكرون إلى "عودة المشاريع الكبرى" .. حسبما أفادت قناة "فرانس24" مساء اليوم الأحد.

واعتبر الرئيس الفرنسي أن هذا المؤتمر يشكل حدثا غير مسبوق من أجل تصور مستقبل الاتحاد الأوروبي خلال السنوات العشر المقبلة.
 

واغتنم الرئيس الفرنسي مناسبة وجوده في ستراسبورج للتشديد أمام قادة المؤسسات الأوروبية على "الرمز الحي" الذي تجسده هذه المدينة على صعيد تاريخ البناء الأوروبي.
ومن المفترض أن يفضي "المؤتمر حول مستقبل أوروبا" الذي نظم بمبادرة من الرئيس الفرنسي، إلى قرارات في ربيع 2022، حين تتسلم فرنسا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.

فرنسا اتحاد اوروبي الرئاسة الرئيس الاوروبية

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