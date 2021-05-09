نائب محافظ أسوان تستقبل فرق عمل المسابقات الرمضانية بمديرية التعليم

استقبلت الدكتورة غادة أبوزيد نائب محافظ أسوان، بمكتبها اليوم، فرق عمل (المسابقات الرمضانية) التي أطلقتها مديرية التربية والتعليم مطلع شهر رمضان المبارك، بحضور الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، لمعرفة خطة عمل كل فريق في إخراج المسابقات بهذا الشكل المتميز، الذى نال إعجاب واستحسان عدد كبير من المواطنين.

وكانت البداية بفريق عمل مسابقة (فوانيس رمضان) التى أطلقها توجيه رياض الأطفال، وأكدت سهير عبدالرؤوف الموجه العام، أن المسابقة تقوم على سرد الأحداث والشخصيات التاريخية المرتبطة بشهر رمضان المبارك، وذلك من خلال حلقات (فيديو) مستندة على معلومات من مواقع وكتب موثقة.

وأوضح أعضاء الفريق أن الحلقة الواحدة تمر بعدد من المراحل حيث إن منى صالح ومروة عبدالهادي مسئولتان عن إعداد المادة العلمية وكتابة السيناريو، ثم تأتى مرحلة الصوت المسئولة عنها غادة جامع والتي تقوم بالتعليق الصوتي المصاحب للفيديو، ثم مرحلة تصميم القوالب واختيار الشخصيات المسئولتان عنها شيماء سيد وكوثر على، وعليهما اختيار شخصيات جديدة وقوالب تجذب المشاهد، ثم مرحلة المراجعة اللغوية والإخراج المسئول عنها صابر محمد لمراجعة النطق الصحيح للكلمات والآيات القرآنية، ولأن أعضاء الفريق من إدارات تعليمية مختلفة، يقومون بالتواصل مع بعضهم البعض عبر جروب خاص بهم على (الواتساب) ليكون المنتج في النهاية حلقة يومية مميزة للجمهور.

وكان اللقاء الثاني بباقي الفرق، حيث استعرض فريق مسابقة (كنداكة الرمضانية) التي أطلقها توجيه الحاسب الآلي، ممثل في السادة (نهاد عبدالله الموجه العام - إيفا خفرع وعبدالرحمن جمال معلما الحاسب الآلي) خطة المسابقة بدءا من اختيار اسم المسابقة والذى يعنى باللغة النوبية (أميرة البيت) مرورًا بكيفية سرد القصص والحكايات التي تتناولها الشخصية وصولًا للتصميم الكرتوني للحلقة والسؤال الأسبوع للمشاهدين.

بعدها استعرض فريق مسابقتي (الإنسانية فى الشخصيات الإسلامية والرحلة الذهبية) والتي أطلقها توجيه الدراسات الاجتماعية، ممثل في السادة (سعاد عامر الموجه العام - سحر الشاذلي معلم تاريخ) خطة عمل المسابقة، والتي استهدفت ليس فقط الأعمال والبطولات التي قام بها القادة المسلمين بل الجانب الإنساني والأخلاقي فى الشخصية من خلال مصادر موثوقة، فعند تناول شخصيات مثل صلاح الدين الأيوبي أو سيف الدين قطز أو جوهر الصقلي..إلخ، العديد منا يعرف أعمالهم البطولية التي سجلها التاريخ ولكن من النادر معرفة الجانب الإنساني في هذه الشخصية، وهذا ما حرصت المسابقة على إبرازه للجمهور طوال الحلقات، أما مسابقة (الرحلة الذهبية) تناولت عددا من ملوك وملكات الأُسر الفرعونية، والبصمات المميزة خلال تاريخهم الذى سطره التاريخ بحروف من نور إلى يومنا هذا ليشهد الأبناء عظمة الأجداد.



وأخيرًا استعرض فريق مسابقة (المسابقة الرمضانية الكبرى) والتي أطلقتها إدارة وأقسام التخطيط والمشروعات بالمديرية والإدارات التعليمية، ممثلة في (الدكتورة صفاء حامد مدير الإدارة - محمد سعد رئيس القسم - أسامة سيد رئيس القسم بإدارة دراو) كيفية الإعداد للمسابقة واختيار أحداث وشخصيات تناسب الشهر الكريم، وكيف تعاون جميع العاملين بإدارة وأقسام التخطيط، في إعداد وتجهيز وإخراج المسابقة.

وعلى هامش اللقاء، أكدت جميع فرق العمل أن هذه ليست المرة الأولى التي يطلقون بها مسابقات، بل كان هناك عدد من المسابقات والتدريبات التي تمت خلال هذا العام مثل (الالتزام والقدوة - المسابقة الثقافية الكبرى - الواقع المعزز - المعلم الباحث - كأس التفوق اونلاين - قناة الكمبيوتر التعليمي...إلخ) مقدمين الشكر والتقدير لوكيل الوزارة على دعمهم وتفجير الطاقات بهم وتشجيعهم باستمرار بل ومتابعة ذلك بشكل شخصي، مؤكدين أنهم شعروا بطفرة حقيقية بتعليم أسوان منذ أن تولى القبيصى المسئولية.

ومن جانبها أعربت نائب محافظ أسوان عن سعادتها بهذا اللقاء المميز، مقدمة الشكر لجميع فرق العمل على الجهد المبذول، مؤكدة أن هذه الأعمال الرائعة تعطى أمل في الحياة وبأن هناك أجيالا قادمة قادرة على المنافسة والتحدي.

وأضافت أن مديرية التربية والتعليم هي منارة العلم بأسوان، وبهذه المسابقات القيمة تساهم في رفع مستوى المعلومات العامة وغرس الحس الوطني في نفوس المواطنين، وتساهم في رفع المستوى المتدني لبعض المسابقات التي تستخف بعقل المشاهد، وأوضحت أن تعليم أسوان استطاع ربط المواطن بالمعرفة من خلال ٣٠ يوما، مؤكدة إعجابها بتفكير الحضور خارج الصندوق وخارج الأداء الوظيفي.

واقترحت أن يتم خلال رمضان القادم التنسيق مع قناة طيبة لتخصيص جزء من الوقت لمسابقات التربية والتعليم التي تركت بصمة مميزة على أرض الواقع.

وأكدت أنه سيتم تكريم جميع فرق العمل، تقديرًا لجهدهم الراقي والمتميز، مقدمة الشكر للسيد وكيل الوزارة على دعمه النماذج المميزة.

وفى الختام قدم وكيل الوزارة الشكر نائب المحافظ على سعة صدرها في سماع فرق العمل، وتشجيعها ودعمها الدائم للتعليم فى أسوان بالتوازي مع دعم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الذي يشجع دومًا أي عمل من شأنه رفع ودعم العملية التعليمية بأسوان.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أن تعليم أسوان به العديد من الكواد والنماذج المميزة، وفرق عمل اليوم ما هي إلا عينة فقط من هذه النماذج.

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