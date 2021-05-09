الأحد 09 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع عامل وإصابة شقيقه صعقًا بالكهرباء في العياط

جثة
جثة

لفظ عامل أنفاسه الأخيرة، بينما يرقد شقيقه في المستشفي حالته العامة غير مستقرة؛ نتيجة تعرضهما للصعق الكهربائي أثناء العمل بدائرة مركز شرطة العياط جنوب محافظة الجيزة.

البداية بتلقي ضباط مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفي تفيد باستقبال "أحمد س ا" في العقد الثالث من عمره جثة هامدة وكذا استقبال شقيقه مصاب وحالته العامة غير مستقرة؛ ادعاء تعرضهما للصعق الكهربائي؛ مقيمين بدائرة المركز؛ وعلي الفور انتقلت قوة أمنية إلى المستشفي وبمناقشة أهلية المتوفي والمصاب أقروا بتعرضهما للصعق الكهربائي أثناء العمل نافين الشبه الجنائية؛ وتم التحفظ على الجثة داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.

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