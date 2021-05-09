«معمول العيد».. طريقة تحضيره فى المنزل بـ3 حشوات

تسعى الكثير من ربات البيوت هذه الأيام إلى توفير النفقات والحماية للأسرة من خطر الإصابة بفيروس كورونا، حيث لجأ كثيرون إلى تحضير الكحك والبسكويت بالمنزل.

ولذلك نعرض في السطور التالية طريقة تحضير "المعمول" بالمنزل، بالحشوات الثلاث الفستق والتمر وعين الجمل، بطريقة سهلة وبسيطة، وفقا للشيف عظيمة حمدى.

مقاديرالعجينة :

نصف كيلو دقيق

ربع كيلو سمن

نصف كوب ماء

نصف كوب سكر

٢ م ك لبن مكثف محلي

نصف م ص محلب مطحون

نصف معلقة صغيرة فانيليا

حشو التمر :

٢٠٠ جرام تمر

سمن

حشو الفستق :

٢٠٠ جرام فستق مطحون خشن

معلقة كبيرة سكر بودر

٢ معلقة كبيرة عسل أو شربات

طريقة التحضير :

في وعاء نقوم بخلط السمن والدقيق معا حتي يكون خليط رملي ويخلط جيدا حتي يصبح الخليط الرملي عجينه كريمي ناعمه ومن ثم يوضع الخليط في الثلاجه لمدة ساعه ثم يوضع عليه الماء البارده.

يضاف السكر ويقلب جيدا حتي تصبح عجينه لا تفرطي بخلط العجينه جيدا حتي لايصبح معمول ناشف ثم ياخذ الخليط ويوضع مره ثانيه في التلاجه لمدة ربع ساعه، ثم نقوم بتجهيز الحشو .

"حشو التمر"

في وعاء نضع كوب من التمر ويوضع عليه ملعقه من السمن ويقلب ع البارد ممكن نضيف اليه رشه من القرفه حسب الرغبه ثم يكور كرات صغيره ويوضع في الثلاجه حتي يحافظ علي شكل القالب في الخبز.

"حشو الفستق"

يجرش الفستق ويوضع عليه نصف ملعقه من السمنه وومن ثم نضيف ملعقه صغيره من العسل الابيض ومن ثم يضاف ملعقه صغيره من الحليب المكثف ويقلب جيدا حتي يصبح عجينه لينه في حاله اصبحت العجينه ناشفه نقوم بوضع القليل من الحليب المكثف او سيرب ثقيل ويكور ويوضع في الثلاجه حتي تصبح بارده.

"حشو عين الجمل"

يجرش عين الجمل ويضاف اليه جوزة الطيب ورشه من القرفه وملعقه من العسل الابيض وملعقه من الحليب المكثف ويخلط ويشكل علي هيئة كرات ويوضع في الثلاجه.

ثم نأخذ الخليط السابق ويقطع قطع صغيره ونقوم بعمل فجوه صغيره ويحشي بالحشوات السابقه ثم نحضر القالب الخشب الخاص بالمعمول ويرش بالدقيق حتي لا تلتصق العجينه بالقالب في حالة التصاق العجينه بالقالب تحتاج العجينه الي الدقيق.

يجب تجنب رش الدقيق كثيرا حتي لا تصبح العجينه ناشفه ثم يشكل ويوضع في صينيه مبطنه بورق الزبده ويدخل فرن درجة حراره 250.

يشغل الفرن من فوق وتحت في حاله عدم تشغيل الاثنين معا نقوم بتشغيل من تحت لمده 10 دقائق ثم يوضع فوق لمدة دقيقتين ويخرج ويترك حتي يبرد.