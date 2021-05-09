الأحد 09 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

على خلفية اغتيال ناشط.. محتجون عراقيون يضرمون النار في سفارة إيران

الناشط العراقي إيهاب
الناشط العراقي إيهاب الوزني

أضرم متظاهرون عراقيون النار أمام القنصلية الإيرانية في كربلاء، اليوم الأحد، احتجاجا على اغتيال الناشط المدني إيهاب الوزني، وفقا لقناة العربية.

وكانت وسائل إعلام عراقية أفادت باغتيال الناشط في احتجاجات العراق إيهاب الوزني في محافظة كربلاء جنوبي البلاد.

وقالت وكالة "نون" العراقية، إن مسلحون مجهولون اغتالوا رئيس تنسقية كربلاء للحراك المدني الناشط إيهاب الوزني.

وأكدت مصادر عراقية مقتل إيهاب الوزني مساء السبت، برصاص مسلحين مجهولين أمام منزله في محافظة كربلاء.

ويعتبر الوزني أحد أبرز نشطاء محافظة كربلاء، ويشارك في الاحتجاجات وينسقها بشكل مستمر، كما أنه من مؤسسي التنسيقيات الاحتجاجية هناك.

فيما قالت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان إن شرطة محافظة كربلاء تستنفر جهودها، بحثا عن العناصر الإرهابية التي أقدمت على اغتيال الناشط المدني ايهاب جواد في شارع الحداد بالمحافظة.

وأوضحت أنها شرعت فور وقوع الحادث بتشكيل فريق عمل مختص لجمع الأدلة والمعلومات في هذه الجريمة.

من ناحية اخرى قال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم، إن بلاده ليست بحاحة لقوات أمريكية على أراضيها، لكنها تحتاج تنسيقا أمنيا مع الولايات المتحدة.

وكشف الكاظمي، خلال لقاء مع عدد من الإعلاميين العراقيين، أن حكومته اتخذت خطوات لتفكيك جميع العناصر التي حولت العراق لساحة صراعات.

وأشار إلى سعي العراق لاستعادة "دوره الريادي"، مضيفا أن "استقرار المنطقة ينعكس إيجاباً علينا".

العراق اغتيال إيهاب الوزني كربلاء متظاهرون عراقيون إيران

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