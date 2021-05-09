زوج يقتل زوجته طعنًا لشكه بوجود علاقة غير شرعية مع نجل خالتها بالخانكة

قتل زوج زوجته في الخانكة بمحافظة القليوبية، مستخدما سكين المطبخ بعدة طعنات بالصدر والبطن لشكه بسلوكها وإقامة علاقة غير شرعية مع نجل خالتها، وتم ضبط المتهم وأحيل للنيابة العامة برئاسة المستشار أحمد البوشى، رئيس النيابة، والذي أمر بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفاة والتصريح بالدفن.

عقب ذلك، كما أمرت النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من المقدم أحمد سامى رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، يفيد بورود بلاغ بقيام شخص بقتل زوجته بسلاح أبيض “سكين” بدائرة المركز لشكه في سلوكها ووجود علاقة غير شرعية بينها وبين نجل خالتها.

انتقلت على الفور قيادات مديرية أمن القليوبية بقيادة العميد خالد محمدي رئيس مباحث المديرية إلى مسرح الجريمة بمدينة الخانكة وتبين قيام "أ. أ .ع"، 44 سنة، بقتل زوجته "ل. ز. أ"، 39 سنة، بسلاح أبيض "سكين" لشكه في سلوكها ووجود علاقة غير شرعية بينها وبين نجل خالتها، بطعنها 5 طعنات بمناطق متفرقة بالصدر والبطن، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى السلام لاتخاذ اللازم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفى وقت سابق شهدت مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية جريمة قتل بشعة حيث مزق مريض نفسي جسد والدته مسددا لها 17 طعنه أودت بحياته إثر إصابته بحالة هياج شديد أدت لمهاجمته والدته 51 سنة والتخلص منها.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق بإشراف المستشار علي حسن المحامي العام لنيابات شمال بنها بالتحفظ علي الجثة وندب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان الإصابات وسبب الوفاة وحجز المتهم علي ذمة التحقيقات وعرضه علي الطب الشرعي لبيان سلامة قواه العقلية وطلب تحريات المباحث.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا بوقوع جريمة قتل بمنطقة ميت النار بمدينة الخصوص بمحافظة القليوبية حيث طعن مريض نفسي 25 سنة والدته حتى الموت بسلاح أبيض “سكين” وسدد لها 17 طعنة بأنحاء جسدها وجود بلاغ من الأهالي بقيام شاب بقتل والدته.

وتبين من التحريات قيام "اسلام ح. ا" 25 سنة، بطعن والدته "وفاء ا.ع" 51 سنة عاملة نظافة بمستشفى قصر العيني وسدد لها حوالي 17 طعنة بجميع أنحاء جسدها، وبإجراء التحريات تبين أن المتهم مريض نفسي ويعالج من المرض النفسي لدى الأطباء وكان نزيلا لإحدى المصحات النفسية لفترة.

عقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وتحويل الجثة للمستشفى تحت تصرف النيابة.