الأحد 09 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط متهم عرض 30 ألف جنيه رشوة على رئيس حي بالسيدة

رشوة
رشوة

تستكمل «الدستور» نشر التفاصيل الكاملة حول اتهام صاحب مؤسسة للمقاولات والنظافة بعرض رشوة على رئيس حي السيدة زينب مقابل عدم قيامه بتحرير محاضر ضدهم وتخفيض قيمة الغرامات المفروضة عليهم التي تمكنهم من صرف مستحقاتهم المالية كاملة دون فسخ التعاقد، في القضية رقم 1676 لسنة 2020 جنايات المعادي المقيدة برقم 2162 لسنة 2020 گلي جنوب القاهرة، المقيدة برقم 709 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا المقيدة برقم 96 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا.

وفي التقرير نستعرض أقوال رئيس حي السيدة زينب حول الواقعة.
جاء في أقوال رئيس حي السيدة زينب، أمام النيابة العامة خلال التحقيقات أنه بتاريخ ۱۰ يناير ۲۰۲۰ قدم إليه المتهم  بمقر عمله بديوان عام حي السيدة زينب، وعرض عليه مبالغ مالية على سبيل الرشوة، مقابل إخلالا بواجبات وظيفته بالتغاضي عن المخالفات المرتكبة منه حال اضطلاعه بتنفيذ التزامه بجمع القمامة حال كونه أد متعهدي جمعها بنطاق الحي بموجب تعاقد مبرم مع الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، ومن ثم يظل ذلك العقد ساريا ويمكنه صرف مستحقاته.

أضاف أنه أبلغ عضو هيئة الرقابة الإدارية، الذي طلب منه استمرار مسايرة المتهم، فدارت بينهما محادثة هاتفية مسجلة  اتفقا خلالها، على الالتقاء بمقر عمله.

أشار إلى أنه ونفاذا لذلك حضر إليه المذكور بتاريخ ١٠ يناير ٢٠٢٠ في لقاء مرصود وأعاد عرض الرشوة مقابل إخلاله بواجبات وظيفته على نحو ما طلب منه في لقائهما الأول، وقدر مبلغ الرشوة المعروض بثلاثين ألف جنيه، فتظاهر بالموافقة.

أوضح أنهما اتفقا على إرجاء استلام المبلغ المالي الموعد آخر، في مكان غير الحي وعلى إثر ذلك دارت بينهما محادثات هاتفية (مسجلة) اتفقا خلالها على الالتقاء بتاريخ ۱۹يناير ۲۰۲۰ فتوجه في ذلك اليوم إلى  عضو هيئة الرقابية الإدارية الذي زوده بالأدوات الفنية اللازمة لرصد لقائهما المزمع، ومن ثم التقى المتهم بمقهى بمنطقة المعادي، حيث سلمه الأخير ثلاثين ألف جنيه، وهنا ضبطه الشاهد الثالث ومبلغ الرشوة.


وأحالت النيابة العامة صاحب مؤسسة للمقاولات والنظافة للمحاكمة أمام الجنايات، بتهم عرض رشوة على رئيس حي السيدة زينب مقابل عدم قيامه بتحرير محاضر ضدهم وتخفيض قيمة الغرامات المفروضة عليهم التي تمكنهم من صرف مستحقاتهم المالية كاملة دون فسخ التعاقد.

جاء في قرار الإحالة أنه بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة (إبراهيم .ع) السن ۵۳، صاحب مؤسسة  للمقاولات والنظافة، لأنه في الفترة من 10حتي 19 يناير 2020، بدائرة قسم المعادي - محافظة القاهرة، عرض رشوة على موظف عام للإخلال بواجبات وظيفته؛ بأن عرض ثلاثين ألف جنيه مصري، علي سبيل الرشوة، (علي.م) - رئيس حي السيدة زينب - مقابل تغاضيه عن المخالفات المرتكبة منه حال اضطلاعه بتنفيذ التزامه بجمع القمامة جمعها بنطاق الحي، بموجب تعاقد مبرم مع الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة ومن ثم يظل ذلك العقد ساريا ويمكنه صرف مستحقاته، إلا أن الموظف العام لم يقبل الرشوة منه.

رشوة رءيس حي السيدة زينب صاحب مؤسسة للمقاولات أقوال التفاصيل الكاملة

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